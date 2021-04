Schon als Clubhouse in Deutschland durchstartete, hieß es, dass die Content Creator auf der Plattform bald Zahlungen von Teilnehmer:innen erhalten können sollen. Statt Monetarisierungsoptionen hinten anzustellen, hat Clubhouse diese von Anfang an priorisiert und kann sie dementsprechend nun mit Clubhouse Payments einführen.

Ab sofort können alle User Payments verschicken – sofern die begünstigten Creator bereits für das Feature freigeschaltet sind. Zunächst kann nur eine kleine Testgruppe von Creatorn Zahlungen erhalten. Diese wird aber nach und nach auf alle ausgeweitet, nachdem Clubhouse Feedback sammeln und weiteres Finetuning betreiben konnte. Auf der eigenen Seite gibt Clubhouse bekannt:

All users will be able to send payments today, and we’ll be rolling out the ability to receive payments in waves, starting with a small test group today. Our hope is to collect feedback, fine-tune the feature, and roll it out to everyone soon.