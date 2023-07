Laut jüngster Daten hat Threads inzwischen bereits über 100 Millionen Nutzer:innen angezogen – obwohl der Dienst in der EU offiziell nicht verfügbar ist. Auch OnlineMarketing.de ist bereits auf Threads vertreten.

Threads legte binnen kürzester Zeit einen beeindruckenden Launch hin. Doch einige Features fehlen noch in der App. Daher startete Meta kürzlich eine umfassendere Betaversion für Android User. Derweil muss sich die neue App jedoch mit verschiedenen Herausforderungen herumplagen, etwa einer Drohung mit Klage vonseiten Twitters sowie rechten Usern auf dem „friendly“ Netzwerk.

Und da jede Social-Plattform eigene Sprachregeln hat, gibt es auch auf dem neuen Microblogging-Dienst à la Twitter von Meta eigene sprachliche Kniffe, die User für das perfekte Social-Erlebnis beachten sollten. Um dich mit der eigenen Threads-Sprache vertraut zu machen, hat das Threads Team ein Threads-Wörterbuch veröffentlicht. Das sind die Regeln:

Das Wörterbuch wirkt zunächst überschaubar. Aber es wird voraussichtlich noch einige Diskussionen darüber geben, was der eigentliche Akt des Einfädelns bedeuten soll – wobei sogar dieses Adverb eine Fehlinterpretation ist, basierend auf diesem Threads-Wörterbuch. Und wenn Threads sich tatsächlich als neue Social-Plattform etabliert, und eventuell sogar Twitter den Garaus macht, entwickelt sich diese Terminologie vielleicht noch einmal weiter.

Twitter droht Meta derweil mit rechtlichen Konsequenzen aufgrund angeblicher Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum. Meta reagierte bereits auf Twitters gerichtliches Vorgehen und sagte, dass die Behauptungen unbegründet seien und dass kein:e ehemalige:r Twitter-Mitarbeiter:in an Threads arbeite. Zuckerberg schürte den Konkurrenzkampf zuvor ungewohnt direkt und erklärte im Rahmen des Thread Launches:

It’ll take some time, but I think there should be a public conversations app with 1bn+ people on it. Twitter has had the opportunity to do this but hasn’t nailed it. Hopefully we will.