Am 14. Januar 2025 wurden alle von Brands und Creatorn entwickelten AR-Effekte entfernt. Während Metas eigene Filter bestehen bleiben, bedeutet dieser Schritt, dass zahlreiche beliebte Effekte für immer verschwunden sind. Besonders für Creator, die viel Zeit und Geld in die Entwicklung investiert haben, ist dies ein harter Schlag. Auch Nutzer:innen, die ihre Stories und Reels mit kreativen Filtern bereichert haben, werden die Einschränkungen deutlich spüren.

Als Meta Spark vor sieben Jahren ins Leben gerufen wurde, war Augmented Reality für viele Nutzer:innen noch Neuland. Die Plattform ermöglichte es einer Vielzahl von Creatorn, Unternehmen und Marken, innovative AR-Erlebnisse zu schaffen. Diese Effekte fanden weltweit Verbreitung und bereicherten unzählige Inhalte auf Metas Apps wie Instagram und Facebook.

Doch nun ist Schluss: Meta begründet die Entscheidung damit, künftig in andere Unternehmensprioritäten investieren zu wollen. In einer offiziellen Mitteilung erklärte der Konzern:

After thorough consideration, it was determined that Meta will prioritize investments in other company priorities. As a result, we’re not able to continue to support the Meta Spark platform long term.