Der Social-Media-Experte berichtete auf Twitter über LinkedIns neueste Link Features – die vom ihm geteilten Screenshots zeigen, dass User per Link Sticker jetzt auch interne Profile verlinken können. Das könnte einerseits Ersteller:innen dabei helfen, mehr In-App Engagement zu erlangen, und andererseits LinkedIns Rekordniveaus, die seit einigen Quartalen verzeichnet werden, weiter pushen.

Zwar haben Stories auf LinkedIn nicht funktioniert, doch Beitragselemente wie Post-Vorlagen und angeheftete Kommentare scheinen angenommen zu werden – und Link Features können statt in Stories, wie etwa auf Instagram, auch in regulären Beiträgen funktionieren, darauf hofft zumindest das Business-Netzwerk.

Für Insights zum Thema LinkedIn Marketing höre einfach in unsere Folge Must-haves, No-Gos und Best Practices für dein LinkedIn Marketing mit LinkedIn-Expertin Britta Behrens rein.

Anlässlich des amerikanischen National Disability Employment Awareness Month hat LinkedIn angekündigt, die Barrierefreiheit auf der Business-Plattform zu verbessern. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, führt LinkedIn automatische Untertitel für Videoinhalte ein und ermöglicht darüber hinaus eine neue Video-Funktion, die einigen sehbeeinträchtigen Menschen die Videorezeption ermöglichen könnte.

Diese Sequenz macht deutlich, dass Nutzer:innen ab sofort automatische Untertitel beim Upload ihres Videos aktivieren können. Diese können Menschen mit Hörbeeinträchtigung eine Hilfe sein. Sie können aber auch nützlich sein, wenn User Videos in bestimmten Situationen, etwa in der Öffentlichkeit, ohne Ton ansehen möchten. Allerdings ist das Auto Caption Feature bislang nur auf Englisch verfügbar.

Zudem können User innerhalb der Videorezeption jetzt auch eine neue Kontrastoption aktivieren – die Farben werden mithilfe dieser Funktion so angepasst, dass Personen mit Sehbeeinträchtigung oder -behinderung Videoinhalte besser erkennen können.

Interessierte User können standardisierte Stellenbezeichnungen mit Barrierefreiheitsbezug im Abschnitt „Erfahrung“ oder „Offen für Arbeit“ auswählen, um Personalvermittler:innen und der Community ihr Interesse zu signalisieren.

In diesem Kontext erwähnt LinkedIn, dass die Anzahl der Stellenausschreibungen, die „Barrierefreiheit“ in ihren Berufsbezeichnungen integriert haben, zugenommen hat. LinkedIn erklärt in dem Blogbeitrag:

If you work in the accessibility industry, you can now choose a standardized title in accessibility, such as ‚accessibility designer’, ‚chief accessibility officer’, or ‚accessibility engineer’ that matches this work. This is valuable because standardized job titles help you get discovered for opportunities and more easily find opportunities that match your skills.