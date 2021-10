Die Business-Plattform ist für viele Unternehmen zu einem wichtigen Kanal geworden. Sei es, um neue Mitarbeiter:innen zu rekrutieren, die Marke in professionellen Kreisen bekannter zu machen, für B2B-Kund:innenakquisition oder um Produkte und Services zu promoten. Bei den mannigfaltigen Werbeoptionen, die LinkedIn bietet, fällt es einigen Advertisern schwer, den Überblick zu behalten. Viele fragen sich: Welche Tools kann ich am besten für welches Kampagnenziel nutzen?

Damit die Fragezeichen in den Köpfen der Werbetreibenden verschwinden, hat LinkedIn nun eine How-to-Infografik erstellt. Diese bietet nicht nur eine Übersicht, welche Tools wann am sinnvollsten eingesetzt werden, sondern beinhaltet auch die sogenannten „Pro Tipps“, mit denen Advertiser eine Full-Funnel-Marketing-Strategie entwickeln können.

Die Business-Plattform selbst erklärt:

It comes down to an ability to do two very important things at once. You need to design campaigns that can deliver against a specific objective at a particular stage of the funnel – but which also connect to other pieces of activity and add up to a bigger overall experience.