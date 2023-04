LinkedIn ist die nächste Digitalplattform, die algorithmisch empfohlene Inhalte, in dem Fall Posts, an die User ausspielen möchte. Nutzer:innen werden somit auf dem Business-Netzwerk bald Inhalte angezeigt, die sie nicht abonniert haben, die aber auf ihren Interessen basieren. LinkedIn erklärt:

In the last year, we’ve seen a 2x increase in people engaging in posts sharing knowledge, ideas, and support. There are many rich conversations happening across LinkedIn, but it’s hard to know what you’re missing out on unless you follow the right conversations. To help you discover more relevant content that you might not otherwise know about, we are testing Suggested Posts in your Feed. With Suggested posts, we’ll do the heavy lifting to find out what’s trending amongst professionals in your field and surface great conversations on topics that might be very relevant to you.