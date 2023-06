Kürzlich hat Meta ein neues, siebenseitiges Reels-Handbuch veröffentlicht, das eine Reihe von Tipps zur Verbesserung von Reels und über wichtige Trends und Verhaltensweisen in den Kurzvideos enthält. In unserem Beitrag haben wir dir einige der interessantesten Aspekte des Handbuchs zusammengefasst. So kannst du dir erstmal einen Überblick über die Neuerungen und Insights verschaffen.

Das Hauptaugenmerk des Leitfadens liegt darauf, Creatorn dabei zu helfen, die „Sprache der Reels“ zu sprechen, die Meta folgend beschreibt:

Reels can be comedic, mesmerizing or thought provoking – they can surprise us, teach us something we didn’t know, or introduce us to a brand or product we haven’t met yet. But they do have one thing in common – and that’s a style of communicating that’s a little bit different. A style that’s entertaining, digestible and relatable all at once. We call it the ‚language of Reels‘.