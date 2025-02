📲 Instagram’s new video editing app Edits will also serve as a “testing platform” for features that will be available in the main [Instagram] app. pic.twitter.com/e45EC7SeAE

Damit setzt Meta auf ein Experimentierfeld für innovative Video-Tools, die später in die bestehenden Meta Apps einfließen könnte.

Erweiterte Bearbeitungs-Tools und Integration in Meta Apps

Ein weiteres wichtiges Update ist, dass Edits nicht nur eine Konkurrenz zu CapCut darstellen soll, sondern auch tief in das Meta-Ökosystem integriert wird. Nutzer:innen können die App direkt aus Instagram heraus starten und dort nahtlos Videos bearbeiten und veröffentlichen. Besonders interessant ist die enge Verzahnung mit Instagram Reels, die bereits über 60 Prozent der Nutzungszeit auf Instagram und Facebook ausmachen.

In einem Instagram Q&A wurde Mosseri gefragt, ob es trotz der neuen Edits App weiterhin Verbesserungen an den Bearbeitungs-Tools für Fotos und Videos direkt auf Instagram geben wird. Seine Antwort: „absolutely“. Er erklärte, dass Instagram weiterhin leistungsstarke Werkzeuge für die Bearbeitung von Fotos und Reels innerhalb der App anbieten wird. Neue Video-Editing-Funktionen werden jedoch zunächst in Edits getestet. Wenn sie sich dort bewähren, könnten sie später in die Haupt-App von Instagram übernommen werden. [Außerdem betonte Mosseri bei der Vorstellung der Instagram-Ziele für 2025, dass die Kreativitäts-Tools optimiert werden sollen, um zu den besten der Welt zu zählen; womöglich mit einem Blick auf TikTok und Co.

© ffirst, Meta via Canva

KI-gestützte Funktionen für mehr Kreativität

Edits wird mit verschiedenen fortschrittlichen Features ausgestattet sein, darunter:

KI-gestützte Animationen und Overlays

Automatische Untertitel und Sound Enhancements

Erweiterte Schriftarten und Hintergründe

Live Insights und Analyse-Tools für Creator

Diese Funktionen sollen es den Nutzer:innen ermöglichen, hochwertigere Videos direkt innerhalb zu erstellen und damit externe Software überflüssig machen.

Wann ist Edits verfügbar?

Die App soll am 13. März 2025 offiziell ausgerollt werden. Während sie zunächst nur für iOS-Nutzer:innen im App Store zur Vorbestellung verfügbar war, können sich mittlerweile auch Android-Nutzer:innen registrieren.

Instagram weist darauf hin, dass sich die Inhalte der Beschreibung bis zum Release noch ändern können. Zudem werden personenbezogene Daten für die Nutzung der App verarbeitet. Edits wird in verschiedenen Sprachen, darunter auch Deutsch, angeboten und mit Apps wie CapCut, Mojo, InShot und Canva konkurrieren.

Ein Schritt in Richtung professionelle Videobearbeitung

Mit Edits schafft Meta eine leistungsstarke Video-Editing-Plattform, die eng mit Instagram verknüpft ist. Die Möglichkeit, neue Funktionen zunächst in einer separaten App zu testen, bevor sie in Instagram integriert werden, zeigt Metas strategischen Fokus auf Videoinhalte. Dies könnte nicht nur den Wettbewerb mit TikTok und CapCut verschärfen, sondern auch Creator eine erweiterte Palette an professionellen Bearbeitungs-Tools bieten.

Die Entwicklungen zeigen: Meta baut die eigene Videostrategie weiter aus und Instagram-Nutzer:innen werden in Zukunft von noch leistungsfähigeren Bearbeitungs-Tools profitieren. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist die Erweiterung der Reels-Funktion: Inzwischen können User auch in Deutschland Reels mit einer Länge von bis zu drei Minuten erstellen und so ihr Storytelling noch flexibler gestalten.