Noch mehr Inspiration für die Kreation auf Instagram, das bieten zwei neue Funktionen der Social-Media-Plattform. Zum einen testet das Unternehmen eine Umfrageoption unmittelbar in den Kommentaren von Posts und Reels. Zum anderen wird der Du bist dran!-Content von Creatorn zur Vorlage für neue Kreationen im Story-Bereich.

Auf Instagram ist der Umfrage-Sticker einer der beliebtesten im Story-Modus. Deshalb erhielt er im vergangenen Jahr auch eine Erweiterung für die Antwortoptionen. Jetzt testet das Unternehmen eine neuartige Funktion zum Integrieren von Umfragen. In seinem IG Updates Broadcast Channel auf Instagram erklärt der Plattformchef Adam Mosseri, wie Creator Fragen an ihre Follower damit ins Community Building einbetten können:

New test alert[.] Have a question for your followers? We’re starting a small test to add a poll or vote on one in the comments of a feed post or reel. We’re always looking for new ways to interact with friends and creators. If you see this test, let us know what you think.