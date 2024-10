In Zukunft kannst du also entspannt Musik, die dir auf Instagram gefällt, automatisch über die Exportierfunktion zu deinen Spotify Liked Songs und Playlists hinzufügen. Es ist davon auszugehen, dass das Feature schrittweise für alle User ausgerollt wird.

Dieser Beitrag erschien erstmals am 5. August 2024.

Zwei der größten und populärsten Online-Plattformen sind eine Kooperation eingegangen, damit ihre User deren Features kombinieren können. Wer auf Instagram Musik für sich entdeckt und grundsätzlich über Spotify Musik hört, kann künftig diese Aspekte verbinden. Denn ein neues Feature, das ersten Testnutzer:innen zur Verfügung steht, erlaubt es Instagram Usern, ihre Spotify Accounts zu verknüpfen. Dann können sie die auf der Social-Media-Plattform entdeckten Songs direkt in eine dedizierte Spotify Playlist übertragen. Das bietet sich zum Beispiel an, um eine Liste mit aktuellen Trend-Sounds zusammenzustellen – die auch für Marketer von Interesse sein könnte, um am Puls der Zeit zu bleiben.