Ist Instagram mit dem Feature Reels ein ernstzunehmender Konkurrent für TikTok? In einer Infografik haben Social-Media-Expert:innen die beiden Plattformen miteinander verglichen.

Es ist die Frage, die viele Social Media Marketer beschäftigt: Sollte ein Unternehmen mehr Ressourcen für den Aufbau einer Strategie für TikTok oder für Instagram Reels aufbringen? Das ist eine umfassende Frage, die wohl pauschal für keine Brand beantwortet werden kann. TikTok hat in den vergangenen zwei Jahren ein beeindruckendes User-Wachstum verzeichnen können und beeinflusste darüber hinaus auch die Feature-Gestaltung anderer Plattformen. So führte Instagram den TikTok-Klon Reels erst ein, nachdem sich das Kurzvideoformat in der Bytedance App als äußerst erfolgreich herauskristallisierte. Auch testet Facebooks Social App nun das vertikale Story-Format, das augenscheinlich der Nutzungsweise von TikTok nachempfunden ist. Aber schafft es Instagram TikTok durch das ständige Kopieren erfolgreicher Features wirklich, das Wasser abzutragen?

TikTok vs. Instagram: Welche Plattform ist die richtige für dein Unternehmen?

Die Influencer-Agentur The Influencer Marketing Factory hat beide Social Apps im Rahmen einer Studie genauer unter die Lupe genommen und diese miteinander verglichen. Dafür wurden 60 Profile, die TikTok und regelmäßig das Feature Instagram Reels nutzen, untersucht. Die Ergebnisse hat die Agentur in einer übersichtlichen Infografik zusammengefasst.

Mit einem Klick auf das Bild gelangst du zur größeren Ansicht, © The Influencer Marketing Factory

Trotz aller Untersuchungen, die Vorteilhaft für die ein oder andere Plattform ausfallen, müssen Brands selbst entscheiden, welches soziale Netzwerk für sie am effektivsten ist. Durch konsequentes Monitoring und Evaluieren der eigenen Social-Media-Strategie sind Unternehmen in der Lage festzustellen, ob sich eher TikTok oder Instagram für die Zielgruppenansprache eignet. Die in der Infografik zusammengetragenen Zahlen können dabei einen ersten Impuls liefern.