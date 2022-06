Instagram hat ein Update angekündigt, dank welchem das Planen und Posten von Reels für Brands einfacher wird. Ab heute beginnt die Plattform, ihre Reels API für externe Plattformen zu öffnen. Dadurch können Brands und User, die ihren Social Content über Drittplattformen planen und managen, künftig auch ihre Reels hier verwalten.

Für 25 Prozent aller Instagram-Accounts ist die Reels-Erweiterung bereits ab heute verfügbar. Der vollständige Rollout soll voraussichtlich am sechsten Juli folgen.

Reels sind zu einem der größten Wachstumstreiber der Plattform avanciert – mittlerweile machen die Kurzvideos mehr als 20 Prozent der auf Instagram verbrachten Zeit aus. Laut Instagram betont auch die Entwickler:innen-Community, dass die Integration von Reels eine Top-Priorität sei:

We are always looking to improve our content publishing and consumption experiences, whether people use Instagram natively, or via a third-party. After consistently hearing from our developer community that Reels is a top priority, we are excited to introduce Reels to a number of the endpoints that you may already be familiar with.