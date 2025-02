Künstliche Intelligenz zieht in deine Instagram-Gruppen-Chats ein – und bringt sich nicht nur in Gespräche ein, sondern liefert direkt Antworten, Rezepte, Shopping-Tipps oder Reisepläne, bevor du überhaupt danach suchst.

Du schreibst mit Freund:innen in einem Gruppen-Chat auf Instagram und diskutierst, was es bei einem gemeinsamen Treffen zu essen geben soll. „Chicken Fingers?“, fragt jemand. „Aber gesünder!“, antwortet eine andere Person. Bis vor kurzem hätte an dieser Stelle des Gesprächs die Google-Suche begonnen – doch stattdessen schreibt jetzt ein KI-Assistenz direkt im Chat eine Antwort: „Wie wäre es mit Green Goddess Chicken Fingers? Hier ist das Rezept!“

Was nach Zukunftsvision klingt, ist längst Realität. Meta testet in den USA den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Gruppen-Chats auf Instagram. Und passend dazu wählte CEO Mark Zuckerberg genau diesen Kanal, um die Neuerung anzukündigen:

Fun to start playing around with these new AIs in group chats on Instagram – rolling out now in the US.

Instagram testet den Einsatz von KI in Gruppen-Chats, hier am Beispiel von SoloChef, der interaktive Rezeptideen liefert, © Meta / Instagram Meta bringt KI in Gruppenvhats, © Meta / Instagram

Die ersten Tests zeigen, dass Nutzer:innen nun direkt in ihren Unterhaltungen auf KI-gestützte Assistenzen zurückgreifen können. Ein Beispiel ist der KI-Bot SoloChef, der auf Anfrage Rezeptideen vorschlägt. Wer also spontan nach einem gesunden Abendessen sucht, bekommt nicht nur Vorschläge, sondern direkt eine Zutatenliste mitgeliefert.

Mit dieser neuen Funktion könnte Instagram eine interaktive Ebene für Chats schaffen – und möglicherweise die Art und Weise, wie Nutzer:innen kommunizieren, nachhaltig verändern.

KI als neuer Social-Media-Standard?

Die Integration von Künstlicher Intelligenz in Messaging- und Social-Media-Dienste ist nicht neu, doch Instagram hebt das Konzept nun auf eine neue Ebene. Gruppen-Chats könnten sich künftig nicht nur für persönliche Unterhaltungen eignen, sondern auch für interaktive Erlebnisse, die durch KI angereichert werden.

Potenzielle Anwendungsfelder reichen von personalisierten Empfehlungen – sei es für Rezepte, Reisen oder Shopping – bis hin zu einem völlig neuen Social-Commerce-Erlebnis. Marken und Creator könnten KI-Assistenzen nutzen, um personalisierte Interaktionen zu schaffen, Produktempfehlungen zu geben oder Community Engagement zu fördern.

Ob und wann dieses Feature auch in Deutschland ausgerollt wird, ist noch unklar. Doch der erste Testlauf in den USA zeigt, wohin die Reise gehen könnte.

Instagram Updates: Was sich sonst noch tut

Neben der KI-Integration setzt Instagram weiter auf die Optimierung seiner Videoformate. Ein aktuelles Update erlaubt es Nutzer:innen, Reels mit einer Länge von bis zu drei Minuten zu erstellen – ein Feature, das seit kurzem auch in Deutschland verfügbar ist. Wie wir bereits berichtet haben, erweitert die Plattform zudem ihre Videobearbeitungsoptionen durch die eigenständige App Edits, die als Konkurrenz zu TikToks CapCut gehandelt wird.

Darüber hinaus bleibt der Algorithmus ein heiß diskutiertes Thema. Instagram CEO Adam Mosseri betonte zuletzt erneut die Bedeutung von Likes für das Ranking von Inhalten. Dennoch spielen mittlerweile auch Shares und Watchtime eine zentrale Rolle, insbesondere im Bereich der Reels.

Instagram wird interaktiver – und intelligenter

Die Integration von KI in Gruppen-Chats könnte die Art und Weise, wie Menschen auf Instagram kommunizieren und interagieren, grundlegend verändern. Ob sich daraus langfristig ein relevantes Feature entwickelt oder es bei einem Experiment bleibt, wird sich zeigen. Sicher ist jedoch: Instagram bleibt nicht stehen und setzt weiterhin auf Innovationen, die sowohl Creator als auch Brands neue Möglichkeiten eröffnen.