Der Pals Sticker wurde von App Researcher Alessandro Paluzzi in der Betaversion der Instagram App entdeckt. Paluzzi teilte seine Entdeckung durch einen Screenshot auf der Plattform Threads. Das Besondere an diesem Sticker ist die Möglichkeit, virtuelle tierische Begleiter:innen in die Stories zu integrieren. User können laut Paluzzi mit den virtuellen Tieren „spielen“, indem sie mit der Story interagieren. Diese Interaktionen sind nicht nur unterhaltsam, sondern lassen das virtuelle Tier durch gesammelte Herzen sogar wachsen.

Die Funktion reiht sich in den Haustier-Trend ein, der auch schon auf anderen Social-Media-Plattformen integriert wurde. So bietet beispielsweise Snapchat über sein Premium-Angebot Snapchat+ die Möglichkeit, realistische Bitmoji-Darstellungen von Haustieren zu erstellen. Diese können auf Grundlage von Fotovorlagen der realen Haustiere der Nutzer:innen generiert werden, was eine signifikante Verbesserung gegenüber früheren virtuellen Haustierabbildungen darstellt.

Instagrams neuer Sticker reiht sich ein in eine Serie von Neuerungen, die darauf abzielen, die Nutzer:innenerfahrung auf Instagram weiter zu personalisieren und die Bindung der User an die Plattform zu stärken – insbesondere auch über die Stories.