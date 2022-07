Im Januar 2022 launchte Instagram die Subscriptions als Einnahmequelle für Creator. Seither konnte zunächst in den USA eine Gruppe von Usern auf die Abonnementoptionen zugreifen, die ihnen nachhaltig sichere Einkünfte bescheren sollen. Inzwischen wurde das Feature für zehntausende Creator freigeschaltet. Nachdem diese die Subscriptions bisher nur für Live Streams, Stories und Badges einsetzen konnten, erhalten sie jetzt viele weitere Optionen. Denn Head of Instagram Adam Mosseri verkündet auf Twitter, dass das Feature auf die Bereiche Chats, Reels und Posts ausgeweitet wird. Außerdem soll es auf dem Creator-Profil eine Übersicht zu den Abonnements der Follower geben.

Ein Abonnementmodell stellt eine der besten Möglichkeiten für Businesses und Creator dar, um regelmäßige Einnahmen zu generieren. Das hat auch Meta erkannt und deshalb für Instagram ein Subscription-Modell entwickelt. Adam Mosseri erklärt in seinem jüngsten Video:

A really important thing to creators everywhere is sustainable income, because at the end of the day, if you’re a creator, you’re a business. And a great way to establish some sustainable and predictable income is through subscriptions.

Im Rahmen dieser Entwicklung kommt für viele Instagram User womöglich die Frage auf, welche Art von Content sie künftig noch kostenfrei von ihren favorisierten Creatorn erwarten dürfen, sofern diese verschiedene Subscriptions anbieten. Ob eine große Zahlungsbereitschaft besteht, müssen die Instagrammer erst testweise in Erfahrung bringen; weshalb sie zwar exklusive Inhalte hinter die Bezahlschranke schieben, aber doch nicht alle Anreize zur Rezeption ihres Contents dort platzieren sollten.

Künftig können die Creator ihre Follower auch in den Bereichen Chat, Reels und Posts mit exklusivem Content unterhalten. Laut Mosseri basieren die neuen Subscription-Angebote auf Feedback aus der Instagram Community.

Die Direct Messages (DMs) sind ein wichtiger Kanal für Creator. Hier können sie einen relevanten Austausch mit ihren Fans betreiben. Dank der neuen Subscriber Chats können sie mit bis zu 30 Followern, die diesen Chat abonniert haben, gleichzeitig in Kontakt treten – und damit quasi exklusive Chat-Gruppen eröffnen.

Das bei Adam Mosseri meistnachgefragte Feature im Kontext der Subscriptions ist allerdings der Support für Posts. Daher liefert Instagram eine entsprechende Funktion und Mosseri erklärt:

So whether it’s of Reels or of photos, you’re going to be able to post photos and videos just to your subscribers, and your subscribers will be able to find a subscriber home on your profile where they can see all their exclusive content.