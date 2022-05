Zusätzlich wurden auf dieser Seite Videos verschiedener Creator geteilt, in denen diese ankündigen, an dem Programm zu partizipieren und Followern die potenziellen Benefits präsentieren. Hierbei sind wahrscheinlich creator-spezifische Sticker für Livestream Chats sowie die Möglichkeit, an Nur-Abonnent:innen-Chats teilnehmen zu können, am attraktivsten. TikToker haben zudem angemerkt, dass sie sich über „vorhersehbares monatliches Einkommen“ freuen würden.

Die Vorteile des TikTok-Live-Abonnements im Überblick:

Abzeichen: Abonnent:innen erhalten Abzeichen, die neben ihrem Namen in ihrem Profil angezeigt und im Laufe der Zeit aktualisiert werden.

Abonnent:innen erhalten Abzeichen, die neben ihrem Namen in ihrem Profil angezeigt und im Laufe der Zeit aktualisiert werden. Benutzer:innendefinierte Emotes: Abonnent:innen erhalten Zugriff auf exklusive Emotes, die von den Creatorn individuell gestaltet wurden und die während Live Streams verwendet werden können.

Abonnent:innen erhalten Zugriff auf exklusive Emotes, die von den Creatorn individuell gestaltet wurden und die während Live Streams verwendet werden können. Nur-Abonnent:innen-Chat: Hier haben nur Creator und Abonnent:innen exklusive Kontaktoptionen, wodurch eine noch persönlichere Verbindung zwischen Ersteller:innen und Zuschauer:innen entstehen kann.

Live-Abonnements auf TikTok bieten einfachere Monetarisierungsoptionen

Direkt Geld mit TikTok zu verdienen, war in der Vergangenheit etwas komplizierter und auch weniger planbar. Doch das Unternehmen arbeitet daran, Monetarisierungsmöglichkeiten für Creator zu schaffen, um diese auf der Entertainment-Plattform zu halten und, um originäre Inhalte auf TikTok zu fördern.

Erst kürzlich kündigte TikTok die Werbeoption Branded Mission an, bei der Brands Ersteller:innen aktiv dazu einladen können, Inhalte für die jeweiligen Branded Missions zu erstellen. Anschließend können die Marken aus diesen wählen – die passendsten oder auch reichweitenstärksten Kreationen werden anschließend ausgewählt. Die „Gewinner:innen“ erhalten im Gegenzug eine Beteiligung. Auch Mit dem Programm TikTok Pulse können Influencer ähnlich wie bei YouTube einen beträchtlichen Anteil der Einnahmen von Ads erhalten, die im Umfeld ihrer Videos ausgespielt werden.

Abonnements könnten eine vergleichsweise einfachere Option bieten, Geld mit TikToks zu verdienen: Den Zuschauer:innen könnte beispielsweise jeden Monat eine Rechnung gestellt werden und die Zahlung könnte direkt an die Creator gehen.

Preise für Live-Abonnements auf TikTok gestalten sich ähnlich wie bei Twitch

Usern, die einen Account auf Twitch haben, wird die Beschaffenheit von Dubbed Live Subscriptions vertraut sein, da das Live-Streaming-Videoportal ein ähnliches Abonnent:innenprogramm hat. Laut TechCrunch könnte der Preis von TikTok Live-Abonnements mit Twitchs Paketpreisen vergleichbar sein: Sie beginnen bei 4,99 US-Dollar pro Monat und enden derweil bei Stufen, die bis zu 24,99 US-Dollar pro Monat reichen. TikTok User müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um ein kostenpflichtiges Abonnement anbieten oder kaufen zu können. Zudem müssen Creator mindestens 1.000 Follower vorweisen, um ein Abonnement anbieten zu können. Derzeit, erklärt TikTok, können nur dazu eingeladene Creator an dem Programm teilnehmen.