Mit dem Add Yours Sticker bringt WhatsApp ein weiteres von der Instagram Story bekanntes Feature in den Status – es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied.

In den vergangenen Monaten hat WhatsApp die User vermehrt mit Updates für den Status überrascht, die diesen mehr und mehr wie die Instagram Story aussehen lassen. Dazu gehört die Integration von Likes und Mentions im Status sowie die Möglichkeit, Musik zu teilen. Vor einiger Zeit berichtete WABetaInfo zudem über den Test einer Umfrageoption in Form eines Stickers. Nun arbeitet die Plattform an einem weiteren Sticker, der den meisten Usern von Instagram bekannt sein dürfte: Add Yours.