Nutzer:innen können ihre Highlights des Jahres in Form einer dynamischen Collage direkt in ihren Stories teilen. Inspiriert von Formaten wie Spotify Wrapped oder TikToks Year in Review, konzentriert sich Instagram auf visuelle Zusammenstellungen, die sowohl persönliche als auch emotionale Bindung schaffen.

© TikTok via Canva

Der Jahresrückblick auf Instagram ermöglicht es, die schönsten Erinnerungen festzuhalten und gleichzeitig die eigene Community daran teilhaben zu lassen. Der persönliche Touch macht das Feature besonders: Freund:innen können die Rückblicke nicht nur liken, sondern auch mit eigenen Inhalten reagieren. So werden Momente auf einfache, aber effektive Weise wieder lebendig. Für Marken und Creator eröffnet dieses Tool eine neue Möglichkeit, ihre Erfolge des Jahres kreativ zu präsentieren.

Schon in früheren Updates hat Instagram Funktionen für mehr visuelle Kreativität eingeführt. Ein Beispiel ist der im November gelaunchte Collage-Modus, der es erlaubt, mehrere Fotos in einer Slide zu kombinieren und so kreative Stories zu erstellen.

© Adam Mosseri via Threads, Instagram via Canva

Vier zusätzliche Instagram Features zum Jahreswechsel

Neben dem personalisierten Rückblick hat Instagram weitere Features angekündigt, die den Jahreswechsel interaktiv und festlich gestalten:

Custom Add Yours Templates



Nutzer:innen können ihre Jahresrückblicke mit Freund:innen teilen und diese zur Teilnahme motivieren. Instagram stellt hierfür fünf Add Yours Templates passend zum Thema New Year’s zur Verfügung, die in der Add Yours Discovery Surface unter der Kategorie „End of Year“ zu finden sind. Die interaktive Funktion erhöht die Reichweite und sorgt für mehr Gemeinschaftsgefühl.

Neuer Font und Texteffekt



Für Stories, Reels und den Feed führt Instagram einen saisonalen New Year Font sowie den Countdown-Text-Effekt ein. Damit können Nutzer:innen ihre Inhalte festlich gestalten und visuelle Spannung auf den Jahreswechsel aufbauen.