Auch wenn das Teilen der eigenen Instagram Posts keinen Einfluss auf die tatsächliche Send Rate hat, dürften sich einige Creator durch die Benachrichtigung veranlasst fühlen, ihre Posts vermehrt mit Freund:innen zu teilen. Schließlich können sie so die Sichtbarkeit ihrer Inhalte erhöhen. Bis zu einem gewissen Grad könnte das persönliche Versenden der eigenen Feed Posts den Creatorn also zugutekommen, doch eine übermäßige Menge an Nachrichten im Posteingang dürfte viele Follower eher abschrecken. Inwiefern Creator auf diese Strategie zurückgreifen, sollte also gut überlegt sein.

Für Creator, aber auch Social Media Manager und jene, die an Influencer-Marketing-Kooperationen auf Instagram interessiert sind, gibt es seit Kurzem ein weiteres hilfreiches neues Feature auf der Plattform: Das Creator Insights Overlay zeigt die Zahl der Follower, der erreichten Accounts und der Accounts, die interagiert haben, für die vergangenen 30 Tage an; zudem stehen zwei CTA Buttons zur Auswahl. Auch an anderer Stelle wird die business-bezogene Suche nach Creatorn und Content optimiert.

Ebenfalls spannend für Creator: Seit Kurzem ist das Cross Posting sowohl von Instagram zu WhatsApp als auch von Instagram zu Threads testweise möglich. Damit verbindet Meta die eigenen Plattformen noch mehr miteinander und verschafft insbesondere Threads einen potenziellen Push durch Instagram Posts auf der Plattform.