Instagrams CEO Adam Mosseri hat auf dem IG Updates Broadcast Channel auf Instagram bekanntgegeben, dass die Plattform offiziell eine Option testet, mit der User Freund:innen dazu einladen können, ihre Feed Posts mit Videos und Fotos zu bereichern. Das bezieht sich auf Karussell-Posts.

New test alert We just started testing a new way to invite friends to join in on your feed posts. Before posting a carousel, you can turn on the ability for your followers to submit photos and/or videos, which you can approve to add to the post. Excited about all the creative possibilities this opens up. Let us know if you think you’d try this out!