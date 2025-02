Damit haben Nutzer:innen die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, welcher Bildausschnitt in ihrem Feed zu sehen ist. Bisher mussten Instagram-Nutzer:innen darauf vertrauen, dass die Plattform automatisch den besten Ausschnitt eines Bildes für die Vorschau auswählt. Sie konnten zwar Anzeigeoptionen auswählen, aber der Bildausschnitt wurde dennoch festgelegt. Instagram-Chef Adam Mosseri kündigte diese Funktion beim Verweis auf das neue 3:4 Tall Grid im Instagram-Profil bereits an. Sie ist besonders für Marken und Creator von Vorteil, die ihre visuelle Präsenz präziser gestalten wollen. Das Feature ist bereits ausgerollt und wir konnten Drag-an-Drop direkt ausprobieren. Das Raster erscheint als Overlay über dem Feed Post, wenn du ihn verschiebst oder per Zoom bearbeitest.

Das Drag-and-Zoom Feature für Instagram Posts ist bereits ausgerollt, eigener Screenshot

Meta testet weiter: Instagram wird zum Kreativ-Hub

Kein abgeschnittener Text mehr, kein unfreiwillig gequetschter Bildausschnitt: Das Drag-and-Zoom Feature bietet stattdessen volle Kontrolle darüber, wie deine Posts im Profil und Feed aussehen. Die neue Vorschaufunktion reiht sich zudem perfekt in Metas aktuelle Strategie ein, Instagram als die zentrale Plattform für visuelle Inhalte auszubauen. Bereits im Februar berichteten wir über die neue Video-App Edits, die sich als leistungsstarke Alternative zu CapCut positioniert. Die App ist nicht nur ein weiteres Tool für kreative Spielereien, sondern dient als Testlabor für neue Bearbeitungs-Tools, die bei Erfolg bei Instagram selbst integriert werden sollen.

Edits, © Saadh Jawwadh via Canva

Gleichzeitig experimentiert Instagram mit seinem Algorithmus, um Original-Content und Inhalte von kleineren Creatorn noch gezielter zu empfehlen. Auch das neue Drag-and-Zoom Feature passt perfekt in diese Strategie – denn je besser ein Post optisch performt, desto höher die Chance auf mehr Reichweite und Engagement.

Anpassbare Post-Vorschauen sind ein weiteres Puzzlestück in Instagrams Wachstumsstrategie

Mit dem neuen Drag-and-Zoom Feature zeigt Instagram erneut, dass es Creator mehr Kontrolle über ihre Inhalte geben will. Zusammen mit der Integration neuer Editing Tools setzt Instagram auf eine klarere, nutzer:innenfreundlichere Plattform, die sich stärker an den Bedürfnissen professioneller Content-Produzent:innen orientiert. Die Plattform will mit dieser Strategie nicht nur mit TikTok mithalten, sondern sich als die Adresse für visuell hochwertigen Content etablieren.