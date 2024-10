Ausdrucksstark mit Stickern

Sticker bieten eine unkomplizierte und unterhaltsame Möglichkeit, deine Nachrichten auf Instagram visuell zu gestalten. Sie sind nicht nur dekorativ, sondern auch interaktiv, da du personalisierte Sticker erstellen kannst. Mithilfe der Cutout-Funktion kannst du eigene Fotos und Videos in Sticker verwandeln, um sie gezielt in deine DMs einzubinden. Langfristig kannst du diese auch speichern und mit signature Stickern deine Personal Brand aufbauen und Wiedererkennungswert schaffen. Außerdem stellen Sticker ein optimales Feature dar, um Emotionen und Humor in deine Unterhaltungen zu bringen. Du hast schon so viele Sticker, dass du so langsam den Überblick verlierst? Um schnell auf deine Lieblingssticker zugreifen zu können, halte den Sticker gedrückt und wähle Favorit, um ihn im Sticker-Tray zu speichern.

Mit der Cutout-Funktion kannst du eigene Sticker aus deinen Fotos erstellen, © Instagram

Temporäre Fotos und Videos senden

Manche Inhalte sind nur für den Moment gedacht. Mit der View once-Funktion kannst du Fotos und Videos versenden, die nach dem Öffnen verschwinden. Diese Funktion bietet sich besonders an, wenn du Überraschungen planst oder schnelle Einblicke in deinen Alltag gibst. Insbesondere in Kombination mit den Zeichen- und Text-Tools für Fotos und Videos sowie den besagten Stickern kannst du deinen visuellen Inhalten eine persönliche Note verleihen.

Chat Themes passend zur Stimmung

Instagram ermöglicht es dir, das Design deiner Chats individuell anzupassen. Du kannst zwischen verschiedenen Themes wählen, die von Musik über Filme bis hin zu sportlichen Motiven reichen. Diese Funktion sorgt dafür, dass das Layout, in dem deine Unterhaltungen stattfinden, visuell ansprechend sind und sich deinem aktuellen Kontext anpassen. Um ein Chat-Theme zu ändern, halte den Hintergrund gedrückt und wähle ein neues Theme aus den verfügbaren Optionen.

© Alessandro Paluzzi / Threads via Canva

Praktische Tools für eine bessere Kommunikation

Instagram DMs bieten viele hilfreiche Funktionen, die das Verwalten von Unterhaltungen erleichtern. Diese Features helfen dir dabei, schneller auf wichtige Nachrichten zuzugreifen und dein Postfach übersichtlich zu halten, so beispielsweise auch die Funktion, Chats anzupinnen. Wenn du häufig dieselben Personen kontaktierst, kannst du bis zu drei Gruppen- oder Einzel-Chats oben in deinem Postfach anpinnen. So behältst du stets den Überblick über die wichtigsten Unterhaltungen und sparst dir das mühsame Scrollen durch deine Chats.

Angepinnte Chats bleiben immer oben in deinem Postfach und ermöglichen einen schnellen Zugriff, © Instagram

Ein falsch geschriebener Satz oder ein unpassender Kommentar – solche Fehler lassen sich auf Instagram leicht korrigieren. Du hast bis zu 15 Minuten nach dem Versenden die Möglichkeit, deine Nachricht zu bearbeiten oder sie komplett zu löschen. Damit bleibt die Unterhaltung übersichtlich und Missverständnisse können vermieden werden. Um Nachrichten zu bearbeiten oder zu löschen, halte die Nachricht gedrückt und wähle die Bearbeitungs- oder Löschfunktion aus dem Menü.

Wie erfährst du nun, ob deine Nachricht – korrigiert oder nicht – wahrgenommen wurde? Lesebestätigungen geben anderen Usern Feedback, ob und wann du ihre Nachrichten gelesen hast. Instagram erlaubt es dir, diese Funktion für alle Chats oder gezielt für einzelne Unterhaltungen ein- oder auszuschalten. So kannst du entscheiden, in welchen Fällen deine Lesebestätigungen sichtbar sind und wann du diese Funktion lieber deaktivieren möchtest. Du willst nicht nur die Lesebestätigung, sondern den ganzen Chat verstecken? Dann nutze den Lock and Hide-Modus.

Die Lesebestätigungsfunktion in Instagram DMs zeigt an, ob eine Nachricht gelesen wurde und kann individuell aktiviert oder deaktiviert werden, © Instagram

Interaktive Funktionen: Umfragen und Abstimmungen

Umfragen bieten eine spielerische Möglichkeit, Freund:innen in Entscheidungen einzubeziehen. Besonders in Gruppen-Chats sind Umfragen ein praktisches Tool, um die Meinungen der Teilnehmer:innen zu sammeln – egal, ob es um die Auswahl eines Films oder die Planung eines gemeinsamen Abends geht. Diese Funktion sorgt nicht nur für Interaktivität, sondern spart auch Zeit bei der Abstimmung über alltägliche Entscheidungen. Um eine Umfrage zu erstellen, öffnest du zunächst den Gruppen-Chat, in dem die Umfrage stattfinden soll. Tippe dann auf das Sticker-Symbol und wähle die Option Umfrage aus. Nun kannst du deine Frage sowie die gewünschten Antwortmöglichkeiten eingeben.

Nachrichten still versenden

Manchmal möchtest du eine Nachricht schreiben, ohne den:die Empfänger:in sofort zu benachrichtigen. Besonders praktisch ist das, wenn es spät in der Nacht ist oder du gerade nicht stören möchtest. Die /silent-Funktion ermöglicht es dir, Nachrichten zu senden, die keine Benachrichtigung beim Empfänger auslösen. Tippe dafür ganz einfach „/silent“, füge ein Leerzeichen hinzu und schreibe deine Nachricht. So wird sie still und ohne Benachrichtigung gesendet.

Instagram DMs bieten, wie auch im offiziellen Blog Post erwähnt, eine Vielzahl von technischen Tools und Funktionen, die über das einfache Schreiben von Nachrichten hinausgehen. Durch die Möglichkeiten, Chats anzupassen, interaktive Umfragen zu erstellen und mit temporären Inhalten und erweiterten Einstellungen zu Lesebestätigungen zu arbeiten, kannst du deine Kommunikation auf Instagram vielseitiger und kreativer gestalten. Das bietet auch Brands Spielraum, um langfristig Bindungen zu potentiellen Kund:innen aufzubauen und zu halten.