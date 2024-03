Nachdem erste Tests der Funktion bereits im vergangenen Jahr anliefen, ist seit einem umfassenderen Roll-out im Januar 2024 auch ein Hinweis im Hilfebereich zur Editierfunktion vermerkt. Die Informationen beziehen sich allerdings nach wie vor explizit auf die iOS App. Ein Roll-out für Android scheint weiterhin auszustehen. Nach der offiziellen Ankündigung durch Instagram-Chef Mosseri könnte dieser jedoch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Jetzt möglich: Wichtige Chats anpinnen

Mosseri erklärt im Ankündigungs-Post der neuen Funktionen, dass viele Instagram User den Großteil ihrer Zeit in den DMs in Chats mit einigen wenigen Personen verbringen. Künftig soll es möglich sein, bis zu drei wichtige Chats in den DMs anzupinnen, um so noch schneller auf diese zurückgreifen zu können.

Pin-Funktion in den Instagram DMs, © Adam Mosseri via Instagram

Im Ankündigungstext merkt Mosseri an, dass die Pin-Funktion bald für professionelle Accounts kommen soll. Ob und wann das Feature auch für persönliche und Creator Accounts herausgebracht wird, ist unklar. Neben den beiden neuen Funktionen weist der Instagram-Chef auf einige weitere spannende DM Features hin – darunter die Möglichkeit, den Look der Direct Messages mit Chat Themes zu verändern. Darüber hinaus ist es seit Kurzem möglich, die Lesebestätigungen in den DMs per Default an- und auszuschalten. Nicht nur die DMs werden mit Updates versorgt: Auch für die Broadcast Channel testet Instagram aktuell ein spannendes neues Feature, welches für mehr Engagement sorgen dürfte.