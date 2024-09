Im Mai dieses Jahres führte Instagram bereits vier neue Story Sticker ein: Add Yours Music, Cutouts, Frames und Reveal. Damit konnten Creator Polaroid-Rahmen für Bilder einsetzen, zur Musikintegration aufzurufen, Visuals optimieren und Stories bis zur DM-Interaktion zu verbergen. Da Instagram ohnehin viel Neues für die DMs plant, ist zu erwarten, dass sich Nutzer:innen bis Ende des Jahres noch auf einige neue Features freuen dürfen. Darunter beispielsweise auch die Option, Nachrichten zu planen. Damit teasert Instagram ein essenzielles Tool für Creator und Social Media Manager an, die DMs so zu einer beliebigen Zeit versenden könnten.

Instagram Chef Adam Mosseri betont die Relevanz der DMs. Ihm zufolge ist der Feed nur noch der dritt-, vielleicht viertwichtigste Ort auf der Plattform, denn junge User verbringen den Großteil ihrer Zeit mit Stories und eben auch DMs:

If you look at how people share, all of the growth has been in stories and in DMs over the last five years or so. To the degree that there is growth in feed, it’s all in video, it’s not in photos.