Wir selbst können bisher noch nicht auf die Funktion zugreifen. Womöglich befindet sie sich noch in einer Testphase oder in der frühen Phase eines umfassenden Roll-outs. Dass es sich bei dem Lock and Hide Feature aber nicht um eine ganz neue Idee handelt, zeigt der Blick gen WhatsApp. In der Messaging App von Meta können User bereits seit 2023 auf eine ähnliche Funktion zugreifen.

Mit dem Feature können (erste) User jetzt auf Instagram ebenfalls einzelne Chats in einen Ordner verschieben, den nur sie selbst sehen können – auch wenn andere Personen Zugriff auf ihr Gerät haben. Der Ordner wird quasi passwortgeschützt, lässt sich beispielsweise nur mit der Face ID oder einem biometrischen Fingerabdruck öffnen. Damit können die Nutzer:innen die Nachrichten verbergen und sichern, wenn sie vollkommen privat bleiben sollen. Im Kontext des Roll-outs dieses Features für WhatsApp schrieb Meta von einem „extra layer of privacy“.