Plattformen wie Instagram, TikTok und Co. werden häufig von jungen Menschen genutzt. Das wissen auch erwachsene Menschen mit unlauteren Absichten, die in den vergangenen Jahren vermehrt versucht haben, über Social Media mit Jugendlichen Kontakt aufzunehmen – obwohl vorher keinerlei Verbindung zwischen diesen bestand. Um Teenager nun vor – im schlimmsten Fall – Grooming-Attacken zu schützen, rollt Instagram nun ein umfassendes Sicherheits-Update aus. Die Social App erklärt:

We want them to easily make new friends and keep up with their family, but we don’t want them to deal with unwanted DMs or comments from strangers. We think private accounts are the right choice for young people, but we recognize some young creators might want to have public accounts to build a following.