Während Instagram für viele User ein Ort des positiven Austauschs mit einer gleichgesinnten Community ist, kommt es in der App auch immer wieder zur Belästigungen, der Verbreitung von Desinformationen oder Hate Speech. Gegen letztere geht Instagram bereits aktiv mit Sicherheits- und Kontroll-Features vor. Nun widmet sich Instagram auch dem Jugendschutz. Die Social-Plattform rollt ab sofort verschiedene Funktionen aus, die besonders die jungen Nutzer:innen vor negativen Erfahrungen bewahren sollen. Instagram erklärt in einem Blogpost:

Protecting young people on Instagram is important to us. Today, we’re sharing updates on new features and resources as part of our ongoing efforts keep our youngest community members safe.