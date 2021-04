Auf TikTok sind nur Kinder und Jugendliche unterwegs? Weit gefehlt. Mittlerweile erobern auch die älteren Generationen die Plattform. Wer immer noch nur GenZler in der App sieht, sollte seine eigene Filterblase verbessern, denn Millenials und Boomer sind laut einer kürzlich veröffentlichten Studie von TikTok ebenso in der App vertreten.

Auf der TikTokforBusiness-Plattform teilte TikTok Tipps, wie Marken und Unternehmen Eltern in der App am besten ansprechen können. Denn die Digital Natives bekommen nach und nach eigene Kinder und wenden sich an ihre Social Communities, um nach Hilfe zu fragen oder Tipps zu teilen. Ein Phänomen, das TikTok besonders häufig beobachten konnte, war, dass sich auch ganze Familien (generationenübergreifend) gemeinsam vor die Kamera stellen.

Here’s what’s unique: often, the whole family participates together—even teens don’t shy away. It used to be a challenge getting everyone to sit still for a photo; now we see perfectly choreographed dance routines from the whole family, including grandma,