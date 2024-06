TikTok hat spannende Einblicke in die wichtigsten Trends des Jahres 2024 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, wie sich die Trends in den ersten sechs Monaten entwickelt haben und bietet wertvolle Tipps für Marketer.

TikTok hat kürzlich einen neuen Report auf dem eigenen Blog veröffentlicht. Der „What’s Next 2024: In Action“-Report ist eine Ergänzung zum im Dezember 2023 veröffentlichten „What’s Next 2024“-Report und zeigt, wie sich die Trends weiterentwickelt haben und wie sie durch Erfolgsgeschichten von Marken und Künstler:innen an Fahrt gewonnen haben.

© TikTok

Die Bedeutung langfristiger TikTok-Trends

Wie im „What’s Next 2024“-Report beschrieben, analysiert TikTok nicht nur kurzfristige Phänomene, sondern auch populäre Verhaltensweisen, die über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Diese Trendsignale können laut TikTok Monate und sogar Jahre überdauern, was sie zu einer wertvollen Grundlage für Marketer macht, um ihre Inhalte darauf aufzubauen. Mit dem neuen Update „What’s Next: In Action“ gewährt TikTok nun weitere Einblicke in die Entwicklung dieser Trendvorhersagen im Laufe des Jahres 2024 und zeigt, worauf Marketer in der zweiten Jahreshälfte achten sollten.

Rückblick auf die Trendprognosen und ihre Entwicklung

Der Bericht beginnt mit einer detaillierten Betrachtung jeder einzelnen Vorhersage aus dem ursprünglichen „What’s Next“-Report und liefert einen Überblick darüber, wie sich diese Trends in den ersten sechs Monaten in 2024 entwickelt haben. Besonders hilfreich ist die aktualisierte Liste der aktuell wichtigsten Hashtags für jedes Segment, die es Marketern ermöglicht, die Trends effektiv zu nutzen.

Jede Trendzusammenfassung im Bericht enthält ein konkretes Markenbeispiel sowie wichtige Hinweise für Marketer. Diese Praxisbeispiele verdeutlichen, wie Unternehmen die aktuellen Trends erfolgreich nutzen und welche Strategien sie anwenden, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Neben spezifischen Trendanalysen gibt es auch allgemeinere Einblicke in das Verhalten und die Veränderungen der TikTok-Nutzer:innen.

Beim Trend „User mit Geschichten fesseln“ wird beispielsweise der „Stay Tru to the Delulu“-Trend nochmal im Detail beleuchtet.

TikTok Trend-Report, © TikTok

Als gelungenes Markenbeispiel gab TikTok hier Barnes & Noble an. Das Buchhandelsunternehmen nutzte die Liebe der #BookTok Community zu fiktiven Charakteren, indem sie eine delulu-Energie vermittelten.

Neue Bonustrends 2024

In diesem Jahr stellt TikTok auch drei neue Bonustrends vor, die Marketer in ihre Content-Strategien integrieren können. Diese neuen Trends sind:

From Hi to Audi-Lo

Sound ist eine der Kernsäulen von TikTok und fungiert als universelle Sprache, die das globale Publikum mit Creatorn und Marken verbindet. Von aufstrebenden Künstler:innen, die bekannten Melodien ihren eigenen Stil verleihen, bis hin zu mutigen Creatives, die Musik nutzen, um ihre Geschichten zu erzählen und Aktionen zu initiieren – TikTok-Nutzer:innen haben kreative Wege gefunden, mit Musik und Sound zu experimentieren. Communities remixen Premium-Audio in lo-fi Versionen und verleihen Klängen oft unerwartete, humorvolle Wendungen, was Marken neue Ideen gibt, wie sie an trendigen Momenten teilnehmen können. TikTok gibt hierfür ein Beispiel von der US-amerikanischen Internetplattform Hulu an, welche den Creator @mrgrandeofficial engagierte, um im März 2024 die Neuigkeiten auf Hulu vorzustellen.