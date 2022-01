Jake Poses, Projektmanager bei LinkedIn, verkündete kürzlich, dass eine neue Betaversion für den Creator Mode gelauncht wird. Ähnlich wie bei Clubhouse, Twitter Spaces und Facebook Live Audio Rooms sollen nun nämlich auch auf der Business-Plattform virtuelle Events abgehalten werden können. Nachdem Audio Rooms letztes Jahr einen überwältigenden Hype erfuhren, möchte LinkedIn das Trend Feature nach der Testphase bald auch der breiten Masse zur Verfügung stellen. Wann genau das Update für alle User verfügbar sein wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die Plattform empfindet Events als besondere Möglichkeit, um professionelle Kontakte zu knüpfen. Sowohl mit anderen Teilnehmer:innen als auch mit den Speakern soll man interagieren können. Poses fasst es so zusammen:

Events have long been a way for professionals to build community, learn new things, and find inspiration. At a time when many of us are working in hybrid or virtual environments, we´re longing for these moments of connection more than ever.