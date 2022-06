Dein Unternehmen ist bereits auf LinkedIn, aber du nutzt die Möglichkeiten des Business-Portals nicht wirklich oder weißt nicht, wie? Dann sei am 20.07. beim Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing dabei. Hier bekommst du den Deep Dive in das Thema: für mehr Leads, Reichweite und Interaktion.

LinkedIn birgt für Unternehmen und Brands vielerlei Möglichkeiten und Vorteile. Die Business-Plattform bietet beispielsweise Raum für Ads, aber auch weniger werbliche Inhalte, die auf das Image und die Reichweite des Unternehmen einzahlen können. Und zwar in einem reichweitenstarken und professionellem Raum: Anfang 2022 waren bereits über 800 Millionen Mitglieder und 57 Millionen Firmen auf LinkedIn.

Werbetreibende können demnach zielgruppengerichtete Kampagnen einem wirtschaftsstarken Publikum ausspielen und die Markenbekanntheit, Lead-Generierung und Interaktionsrate verbessern. CEOs haben beispielsweise aber auch die Möglichkeit, sich in dem Berufsnetzwerk zu positionieren und so unter anderem das Vertrauen in die Arbeitgeber:innenmarke zu stärken. Wie das geht?

Das passende Wissen, wertvolle Expert:innentipps und Best Cases erhältst du beim Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing am 20. Juli 2022: für einen ganzheitlichen Überblick über das Thema. In dieser EXTREME-Ausgabe gehen wir umfassend auf den richtigen Umgang mit der LinkedIn Company Page und dem LinkedIn Sales Navigator ein. Außerdem erhältst du Impulse dazu, wie Storytelling auf LinkedIn funktioniert , wie sich Social CEOs auf LinkedIn erfolgreich etablieren lassen und wie die Lead-Generierung auf das nächste Level gehoben werden kann. Außerdem gibt es jede Menge LinkedIn Ads Hacks und Insights.

Sei ab 9:00 Uhr live dabei und profitiere von den Expert:innenvorträgen beim Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing. Sichere dir jetzt deinen Zugang zur Webkonferenz, um Fachwissen für dein Digitales Marketing zu gewinnen. Darüber hinaus kannst du unseren Speakern deine ganz persönlichen Fragen rund ums Thema stellen.

Unsere Speaker

Nach der Begrüßung durch OnlineMarketing.de CEO Marc Stahlmann startet der Digital Bash EXTREME zum Thema LinkedIn Marketing mit Britta Behrens, LinkedIn-Marketing-Beraterin und Keynote Speakerin. Sie spricht darüber, wie eine erfolgreiche Company-Page-Strategie und Kommunikation auf LinkedIn aussehen kann. Hierbei geht sie auf die Funktionen und Verzahnungsmöglichkeiten mit Influencer-Marketingkampagnen ein. Dabei beleuchtet sie auch etwaige Herausforderungen.

Im anschließenden Vortrag erklärt dir Davorin Barudzija von This is Recruitment wie Unternehmen mithilfe der richtigen Strategie und passenden Methoden das Maximum aus ihrem Employer Branding rausholen können. Er liefert hierfür praxisnahe Beispiele und Tipps, wie du deine Arbeitgeber:innenmarke auf das nächste Level bringen kannst.

„Es war einmal auf LinkedIn…“ so lautet die Titeleinleitung des folgenden Vortrags von Thomas Herberger von Schaffengeist.com. Denn es geht um Storytelling auf der Business-Plattform und darum, wie Brands mit guten Geschichten Aufmerksamkeit, Reichweite und Interaktion erreichen können. Selbst auf den ersten Blick eher trockene Themen können auf spannende, emotionale und kreative Weise für einen Interessen-Push sorgen.

Nach einer Pause geht es weiter mit Martina Zayats von Schaffengeist.com. Sie referiert zum Thema Social CEO auf LinkedIn und erklärt, wieso immer mehr Vorstände ihr Debüt auf LinkedIn wagen und ihr Start (als eigene Brand) erfolgreich gelingen kann. Dabei geht sie auf die Fragen „Was unterscheidet die Top-LinkedIn-Vorstände vom Rest?“ und „Wie kann man Vorstände optimal trainieren für die LinkedIn-Arena?“ ein.

Im nachfolgenden Slot präsentiert Ritchie Pettauer von pettauer.net fünf Taktiken, die dein Unternehmen mit dem Sales Navigator vorwärts bringen. Dieser vereinfacht den beziehungsbasierten Verkauf und unterstützt dabei, mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten. Pettauers Hacks können dir dabei helfen, neue Kund:innen zu gewinnen, Kund:innenbeziehungen zu stärken, Opportunities zu entdecken und mehr.

Belinda Weibel von der Hutter Consult AG verrät in ihrem Vortrag die Dos and Don’ts bei LinkedIn Ads in 2022. Dabei geht sie unter anderem auf Targeting-Möglichkeiten und Ad-Formate ein. Zudem blickt sie auf die Product Roadmap der LinkedIn Marketing Solutions und mögliche Einsätze.

Im abschließenden Vortrag erfährst du, wie ein Unternehmen mithilfe von LinkedIn die Lead-Generierung skalieren konnte. Maren Kaspers von der Nerds GmbH & Co. KG liefert diesen Best Case und erklärt, wie ihr Unternehmen es geschafft hat, eine kontinuierliche Quelle für Inbound Leads zu bauen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung und Einführung ins Thema

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Company Page Boosting – Unternehmenskommunikation Next Level

Britta Behrens | LinkedIn Marketing Beraterin & Keynote Speakerin

9:40 – 10:10 Uhr: Employer Branding auf LinkedIn – The good, the bad and the ugly – Wie Unternehmen eine starke Arbeitgebermarke über die sozialen Medien kreieren können

Davorin Barudzija | Gründer | This is Recruitment

10:10 – 10:40 Uhr: Es war einmal auf LinkedIn… Dank Storytelling mehr Aufmerksamkeit

Tomas Herzberger | Co-Founder | Schaffensgeist.com

10:55 – 11:25 Uhr: Social CEO auf LinkedIn

Marina Zayats | Co-Founder | Schaffensgeist.com

11:25 – 11:55 Uhr: 5 Taktiken, die dein Unternehmen mit Sales Navigator voranbringen

Ritchie Pettauer | LinkedIn Consultant | pettauer.net

11:55 – 12:25 Uhr: Do's and Don'ts bei LinkedIn Ads | Ausblick 2022

Belinda Weibel | Consultant | Hutter Consult AG

12:25 – 12:55 Uhr: How to scale SaaS – Wiw SoSaft mit LinkedIn die Lead-Generierung skaliert

Maren Kaspers | Head of B2B | Nerds GmbH & Co.

12:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

