Facebook verkündete, dass es ab Januar 2021 in Großbritannien ebenfalls den Facebook News Tab geben wird. Damit wird das UK die erste Region sein, die außerhalb der USA über das News Feature verfügt. Nachdem Facebook den neuen Nachrichten-Tab zunächst in einzelnen Regionen im Oktober 2019 testete, rollte der Social-Media-Konzern diesen im vergangenen Juni in ganz Nordamerika aus.

In der US-Version der Facebook News werden den Usern Nachrichtenportale, die vorher von dem Social-Media-Konzern überprüft und genehmigt wurden, prominent auf dem Start-Screen angezeigt. Die Auswahl der angezeigten Publisher trifft Facebook anhand der Interessen des Users. Um in die Facebook News zu gelangen, müssen News-Seiten sich zunächst als Nachrichtenseite registrieren und eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Facebook erklärt:

How do we identify these publishers? They need to be in our News Page Index, which we developed in collaboration with the industry to identify news content. They also need to abide by Facebook’s Publisher Guidelines, these include a range of integrity signals in determining product eligibility, including misinformation — as identified based on third-party fact checkers — community standards violations (e.g., hate speech), clickbait, engagement bait and others. We’ll continually check Pages’ integrity status to ensure eligibility criteria is consistently being met. Lastly, they must serve a sufficiently large audience, with different thresholds for the four categories of publishers.