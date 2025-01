Mit der Entscheidung, keine Community Notes bei bezahlten Werbeanzeigen zu erlauben, schlägt Meta einen anderen Weg ein als X. Auch auf der Plattform des Eigners Elon Musk ersetzen die umstrittenen Community Notes externe Faktenchecks, doch hier betrifft das System sowohl bezahlte als auch unbezahlte Posts. Usern ist es also möglich, auf irreführende Informationen in Werbeanzeigen hinzuweisen – was bei Instagram und Co. demnach nicht der Fall sein wird.

Community Notes bei Sponsored Content, aber nicht bei Paid Ads

Organische Inhalte, also Content, für dessen Bewerbung Meta nicht bezahlt wurde, können hingegen mit Community Notes versehen werden – dazu gehören auch Sponsored Posts von Influencern sowie Organic Posts auf dem eigenen Brand Account. Dieses neue System könnte Advertiser und Creator dazu verleiten, ganz auf Organic Content zu verzichten, um kritische Community Notes zu vermeiden, merkt Social Media Consultant Lia Haberman an, und prognostiziert:

I think we’re going to see the disappearance of sponsored content on creator pages.

Wie sich die Einführung der Community Notes tatsächlich auf Paid und Organic Content auf Instagram und Co. auswirken und welche Anpassungen Meta noch vornehmen wird, wird sich mit der Zeit zeigen. Klar ist allerdings, dass Meta mit der Abschaffung der unabhängigen Faktenchecks einen Zustrom an Hassrede und Fehlinformationen auf den eigenen Plattformen in Kauf nimmt. Welche schockierenden Inhalte jetzt konkret erlaubt sind, liest du im verlinkten Beitrag.