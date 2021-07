Wer Clubhouse nutzen möchte, aber keine Einladung hierzu hat, kann ab sofort trotzdem Zugang zur Anwendung bekommen. Denn Paul Davison und Rohan Seth, die Gründer der Trend-App, verkündeten, dass das Invite-Only-System abgeschafft wird. Ungefähr zehn Millionen Menschen weltweit stehen auf der Warteliste, um zu der App zugelassen zu werden. Diese sollen laut Davison und Seth nach und nach Zugang zur Anwendung bekommen. Clubhouse erklärt auf dem unternehmenseigenen Blog:

[…] we’re thrilled to share that Clubhouse is now out of beta, open to everyone, and ready to begin its next chapter. This means we have removed our waitlist system so that anyone can join.