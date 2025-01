Bluesky mischt die Social-Media-Welt mit Flashes auf – einer App für Kurzvideos, Fotos und Interaktivität. Könnte sie genau die Alternative sein, nach der sich frustrierte User von Instagram, Threads, X und TikTok gerade sehnen?

Etablierte Plattformen wie Instagram, X und TikTok stehen zunehmend in der Kritik – sei es wegen kontroverser Entscheidungen, mangelnder Moderation oder politischer Unsicherheiten. Inmitten dieses Chaos bringt Bluesky mit Flashes eine neue Video-App an den Start, die genau das bieten will, was viele Nutzer:innen gerade suchen: visuelle Inhalte, klare Werte und eine sichere Umgebung.

Bluesky-Logo vor blauem Hintergrund, © Eric Bailey, Public domain, via Wikimedia Commons (bearbeitet mit Canva)

Flashes: eine Plattform für Kurzvideos und Fotos

Mit Flashes erweitert Bluesky das eigene Angebot um eine App, die gezielt auf visuelle Inhalte setzt. Nutzer:innen können laut TechCrunch bis zu vier Bilder in einem Post teilen oder einminütige Videos hochladen. Ergänzt wird das Angebot durch Funktionen wie Kommentare und Direktnachrichten, was die App besonders interaktiv macht.