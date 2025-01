Am 19. Januar könnte TikTok in den USA komplett abschalten. Noch gibt es Hoffnung, dank des Supreme Court und Donald Trump. Im Falle des US-Banns werden die User jedoch auf andere Plattformen ausweichen. Aus Protest nutzen derzeit viele US User die TikTok-Alternative REDnote – aus China. Wir zeigen, was die App kann.

Noch immer sieht TikTok in den USA einer unsicheren Zukunft entgegen. Schon am 19. Januar ist der Stichtag für die Abschaltung der App in den Vereinigten Staaten. Als Alternative gibt es nur den Verkauf TikToks von ByteDance an ein US-Unternehmen. So sieht es das von US-Präsident Joe Biden schon im Frühjahr 2024 unterzeichnete Gesetz vor. Einen Verkauf verweigert ByteDance vehement, einen Einspruch TikToks gegen die Gesetzesvorgaben lehnte ein Berufungsgericht kürzlich bereits ab. Immerhin, Hoffnung für über 150 Millionen User, zahlreiche Unternehmen und Creator gibt es doch. Am 10. Januar gab es vor dem Supreme Court eine Anhörung mit Argumenten für eine Aussetzung des Banns. Und auch der designierte US-Präsident Donald Trump weckt kurz vor seiner Amtseinführung neue Hoffnungen.

Derweil zeigen zahlreiche US User bereits Protesaktionismus und nutzen eine in den USA und Europa wenig bekannte Alternative: REDnote. Die App, auch Xiaohongshu genannt, hat sich in den US App Store Charts nach oben geschoben – neben einer weiteren TikTok-Alternative.