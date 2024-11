Bluesky etabliert sich als ernstzunehmende Alternative zu Elon Musks X und Metas Threads. Mit über 20 Millionen Usern und einer Rekord-Neuanmeldungsrate zieht die Plattform Social-Media-Enthusiast:innen an.

Nach dem Twitter-Aus sind zahlreiche Plattformen entstanden, die versuchen, sich als neuer mächtigster Kurznachrichtendienst zu positionieren. Derzeit sieht es jedoch weder danach aus, dass Elon Musk mit X noch Instagram-CEO Adam Mosseri mit Threads diesen Anspruch erfüllen können. Stattdessen betrachten viele Insider und Expert:innen Bluesky als beste Twitter-Alternative. Die Plattform, die von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey mitentwickelt wurde, gewinnt zunehmend an Beliebtheit, insbesondere durch ihre benutzerfreundliche Oberfläche und innovative Funktionen.

Kürzlich haben wir von OnlineMarketing.de darüber berichtet, dass Bluesky erstmals über eine Million neue User an nur einem Tag verzeichnet hatte. Zudem sagte Bluesky CEO Jay Graber jüngst, dass die Zahl der User auf über 20 Millionen gestiegen sei und täglich über eine Million Nutzer:innen hinzukämen. Dadurch hat sich die Plattform als ernstzunehmender Konkurrent von Elon Musks Social-Media-Dienst X etabliert. Die Gemeinsamkeit zwischen X und Bluesky beschränkt sich inzwischen darauf, dass Jack Dorsey, der ursprüngliche Gründer von Twitter, auch an der Entwicklung von Bluesky beteiligt war. Auch der Aufbau der Plattform erinnert in Teilen an das ursprüngliche Twitter. Doch von der heutigen Ausrichtung von X möchte sich Bluesky bewusst abgrenzen.

Die X-Alternative Bluesky verfügt mittlerweile über 20 Millionen User – und teilt passend dazu 20 Fun Facts, die nicht nur den Namensursprung der Plattform aufdecken, sondern auch die Länder mit den meisten Nutzer:innen.

Blueskys Erfolg setzt Threads unter Druck

Das Wachstum von Bluesky scheint auch Threads, die von Meta entwickelte Twitter-Alternative, unter Druck zu setzen. Dies wird beispielsweise in einem Threads-Beitrag des Social-Media-Experten Matt Navarra deutlich.