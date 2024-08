Die Frage ist nicht, ob du auf TikTok posten solltest, sondern wann. Sprout Social hat Antworten und erklärt, welchen Tag du eher meiden solltest.

In den Download Charts steht TikTok in den vergangenen Monaten und Jahren fast immer an erster oder zweiter Stelle und weit über eine Milliarde monatlich aktive User verzeichnet die Entertainment-Plattform, die sich immer weiter ausdifferenziert. Doch der Kern TikToks bleiben die Kurzvideos – wenngleich auch immer wieder Longform Content von bis zu 60 Minuten getestet wird. Zahllose Creator posten mal mehr, mal weniger regelmäßig auf TikTok und versuchen, ebenso wie Brands und Medien, die Aufmerksamkeit der Viewer auf sich zu ziehen. Dafür bedarf es ansprechender Videos mit passenden Captions und Elementen. Doch auch die Posting-Zeit kann eine Rolle beim Erfolg der Inhalte spielen. Sprout Social hat die besten Zeiten zum Posting auf der Plattform ermittelt.

Wann ist das Posting auf TikTok am vielversprechendsten?

Laut dem Analyseunternehmen verbringen die User pro Monat im Schnitt knapp über 23 Stunden auf der Plattform. Das ist eine Menge Zeit, in der Brands und Creator diese Nutzer:innen erreichen können. Das Team aus Analyst:innen ermittelt stetig Daten von Plattformen wie TikTok, aber auch X, Facebook, LinkedIn, Pinterest und Instagram. Dabei wurden zuletzt über zwei Milliarden Interaktionen von über 400.000 Profilen analysiert. Die Daten stammen aus verschiedenen Regionen mit verschiedenen Zeitzonen. Wenn Creator international tätig sind, können sie sich auch ohne Zeitverschiebungen ans Posting machen. Ansonsten gilt, dass die regionalen Zeitfenster beachtet werden sollten – ein Post mitten in der Nacht hat womöglich weniger Aussicht auf Erfolg.

Aber wann ist denn nun die beste Zeit zum Posten? Laut Sprout Social gibt es dafür eine übergeordnete Antwort. Demnach sind die besten Posting-Zeiten:

dienstags von 16 bis 18 Uhr

mittwochs von 9 bis 11 Uhr, mittags und von 14 bis 18 Uhr

donnerstags von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

freitags von 16 bis 18 Uhr

So sind Mittwoch und Donnerstag die besten Posting-Tage. Gemieden werden sollte im Zweifel der Sonntag. An diesem ist das Engagement weltweit vergleichsweise gering.

Engagement-Werte für TikTok-Inhalte nach Zeit und Wochentag (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Sprout Social

Wer doch auch am Montag, Samstag und Sonntag postet, sollte sich die Zeitvorschläge von Sprout Social zu Herzen nehmen.

Die besten Posting-Zeiten nach Wochentagen, © Sprout Social

Grundsätzlich kann diese Übersicht jedoch nur eine Tendenz liefern, die Creatorn und Social Media Managern nichtsdestoweniger helfen könnte bei der Content-Planung. Allerdings gilt für alle, die Videos und andere Inhalte posten, dass sie selbst testen müssen, wann und wie ihre Zielgruppe(n) am besten reagieren. Das ist insbesondere auch bei aktuellen Trends von Interesse – immerhin müssen diese möglichst schnell aufgegriffen werden, oft ohne Rücksicht auf Posting-Zeiten.

© TikTok (Veränderungen vorgenommen via Canva)

Auf dem eigenen Blog listet Sprout Social individuelle Top-Posting-Zeiten für bestimmte Branchen auf. Dabei zeigen sich einige Unterschiede. Restaurants haben oft Erfolg mit Post am späten Nachmittag, bei Gesundheitseinrichtungen können Posts auch zu Beginn der Woche und am Abend viel Aufmerksamkeit erregen, bei Bildungseinrichtungen und Schulen auch zur Mittagszeit.

Wenn du deine Fans und Zielgruppen auch über den Content hinaus an dich binden und zu Engagement animieren möchtest, kannst du zudem auf Direct Messages setzen. TikTok fördert den DM-Bereich seit Monaten stark. Jüngst wurden beispielsweise Gruppen-Chats und Sticker integriert, um User länger in der App zu halten – das kann auch Creatorn entgegenkommen.