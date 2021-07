Die Social-Plattform möchte die Kreativität der Nutzer:innen weiter fördern und erweitert die Laufzeit der Reels jetzt auf eine Minute.

Das kommt nicht überraschend: Instagram verkündete auf Twitter, dass Reels nun nicht mehr nur maximal eine halbe Minute, sondern 60 Sekunden lang sein dürfen. Erst vergangenen September machte die Social App es möglich, 30-sekündige Clips zu posten, anstatt wie zum Start des TikTok-Klons Videos mit einer Länge von 15 Sekunden. Instagram experimentierte in den vergangenen Monaten bereits mit der erneuten Erweiterung der Videodauer. Nun rollt die Plattform die Option nach und nach für alle User aus.

Reels. up to 60 secs. starting today. pic.twitter.com/pKWIqtoXU2 — Instagram (@instagram) July 27, 2021

Dass Reels nun 60 Sekunden lang sein können, überrascht die wenigsten Nutzer:innen. Schließlich gab Konkurrent TikTok erst kürzlich bekannt, dass die Clips in der Trend-App jetzt eine Länge von bis zu drei Minuten haben dürfen. Und wenn eins sicher ist, dann dass Instagram bei neuen Features schnell mit TikTok aufschließt.

Reels, IGTV oder reguläre Videos: Sind wirklich alle Video-Content-Formate noch nötig?

Längere Videos bieten Creatorn mehr Zeit, ihre Kreativität auszuleben. So kann beispielsweise die Storyline eines Reels innerhalb einer Minute besser ausgearbeitet und erzählt werden als in 30 Sekunden. Allerdings ist dies auf Instagram bereits in den Videos möglich, die ganz normal im Feed gepostet werden können. Diese Clips dürfen nämlich auch eine Länge von 60 Sekunden haben. Wer noch ausführlichere Videos drehen und veröffentlichen möchte, kann einfach auf IGTV zurückgreifen. Die Frage, die sich nach der Erweiterung des Reels Features daher stellt: Sind so viele Video-Formate für die User überhaupt notwendig? Oder müssen sich die Nutzer:innen bald von einem verabschieden?

Möglich wäre auch, dass die vielen unterschiedlichen Video-Content-Formate nochmal unterstreichen sollen, dass Instagram keine Fotoplattform mehr ist, wie CEO Adam Mosseri erst kürzlich verkündete. Wir dürfen also gespannt sein, welche Features für Reels, IGTV und Co. künftig noch kommen.