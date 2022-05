Die nächste verfügbare Zeitstufe auf TikTok beträgt 60 Sekunden. Für ein optimales Ergebnis sollten diese jedoch nicht unbedingt voll ausgenutzt werden – insbesondere Videos mit einer Länge von knapp 30 Sekunden eignen sich gut, um knapp aber konkret Inhalte zu vermitteln. Natürlich kommt es hier jedoch auf den Kontext an. Bemerkenswert ist, dass eins von vier Videos mit Top-Performance eine Länge von 21 bis 34 Sekunden hat, wie TikTok erklärt:

Don’t beat around the bush with your TikTok videos. Deliver your message and entice your community to take the next step. In the end, the length of your videos should align with the message you’re delivering, but don’t take up extra space. In-Feed videos can be anywhere from 5-60 seconds in length, but shorter videos perform better on TikTok. 1 in 4 top-performing videos have a duration between 21 and 34 seconds and see, on average, a 1.6x lift in impressions.