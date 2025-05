Damit die Artikel von kicker.de nicht in der Masse untergehen, braucht es eine klare SEO-Strategie beim kicker. Dabei ist es die Aufgabe von Simon Eberlein, gemeinsam mit den Teams aus der Software-Entwicklung und der Redaktion Inhalte so zu optimieren, dass User sie in Suchmaschinen finden. Dabei geht es nicht nur um Keyword-Recherche, sondern auch um Content-Optimierung, Metadaten und eine sinnvolle Verlinkungsstruktur. Eberlein fand über ein Trainee-Programm in einer Agentur den Einstieg in die Suchmaschinenoptimierung und landete schließlich beim Verlag.

Ich habe schnell gemerkt, dass SEO im Sportjournalismus perfekt für mich ist: eine Kombination aus analytischer Arbeit und kreativen Content-Ideen. Zusammen mit meinem Interesse für Fußball ein Perfect Match.

Besonders die Themen Backlinks, Onpage SEO und Page-Speed-Optimierung haben ihn früh fasziniert. Heute gehören sie zum Alltag.

Wie sieht der Arbeitsalltag des SEO Managers vom kicker aus?

Als erstes prüft der SEO-Verantwortliche beim kicker die Analyse-Tools und analysiert, wie der SEO Traffic am vorangegangenen Tag war. Bei den großen Algorithmus-Updates der vergangenen Monate hat der kicker laut Eberlein aber kaum mit Schwankungen kämpfen müssen:

Große Brands genießen ja – sicherlich auch nicht zu Unrecht – einen gewissen Sonderstatus, wenn es um Updates geht. Geschadet hat uns definitiv keines der größeren Updates der letzten Jahre. Besonders geholfen aber auch nicht. Letztlich können wir im Hinblick auf die letzten Jahre auf eine kontinuierliche Entwicklung unserer Sichtbarkeit zurückblicken.

Das ist beruhigend, da viele Maßnahmen im SEO-Bereich bekanntlich erst langfristig Wirkung zeigen. Mit der Analyse startet Simon Eberlein also oft in den Tag. Oft, aber nicht immer, denn: Einen festen Ablauf gibt es für ihn nicht – diese Aufgaben gehören dennoch zu seinem Alltag:

Analyse der SERP Rankings: Welche Artikel performen gut, welche nicht?

Content-Optimierung: Titel, Struktur, Ladezeiten prüfen und gegebenenfalls verbessern – alles muss stimmen.

Weiterentwicklung der kicker-SEO-Strategie: Schon Monate vor einer EM oder WM plant Simon Eberlein, welche Inhalte Sport-Fans potentiell interessieren. Das bedeutet Weitblick zu bewahren und ein gutes Gespür für SEO-relevante Themen zu haben.



Zusammenarbeit mit der Redaktion: Seine Erkenntnisse sind eine Grundlage, um mit Online-Redakteur:innen Artikel, Spielberichte und Co. abzustimmen.

Sorgt dafür, dass kicker-Artikel geklickt werden: Simon Eberlein, © Olympia Verlag

SEO und Redaktion – passgenaues Zusammenspiel auf Augenhöhe

SEO-Erfolg ist immer wie ein Mosaik zu sehen, bei dem es viele Steine richtig zu setzen gilt,

sagt Simon Eberlein. Zum Big Picture gehören also auch und ganz besonders diejenigen, die in den Stadien, an den Trainingsplätzen, auf Pressekonferenzen unterwegs sind: die kicker-Journalist:innen. Ein großer Teil von Simons Arbeit ist der Austausch mit den Kolleg:innen aus der Redaktion. Während die Redakteur:innen den Inhalt produzieren, liefert er die Hilfestellungen und Vorschläge für Anpassungen, damit die Texte auch über Suchmaschinen gefunden werden. Dabei gilt es, eine Reihe von Feinheiten zu beachten, zum Beispiel: Während Print-Überschriften oft kreativ sein dürfen, müssen digitale Headlines klar und präzise sein.

Eine Zeitung liest man aktiv, man blättert und schmökert, bleibt dort hängen, wo die Geschichte am spannendsten scheint oder ein Bild für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt. Eine Google-Suche ist viel punktgenauer, hier erwartet der Leser ein konkretes Ergebnis, Überschrift und Kurzbeschreibung müssen daher sitzen, verständlich und wenig verschachtelt sein. Deshalb muss eben die Content-Optimierung für Online-Texte auf den Punkt sein.

Für diesen Aspekt liefert der Experte ein Beispiel: „Knorrfix für die schnelle Mitte“ funktioniert als Handball-Überschrift in Print, um die Leser:innen neugierig zu machen. Online liegt in der Kürze sprichwörtlich die Würze, besser wäre hier. „Juri Knorr verletzt? Das steckt hinter der Zwangspause des Handball-Stars“. So weiß der User direkt, was ihn im Online-Artikel erwartet.

Klare Headline im Online-Beitrag: Der kicker informiert über Juri Knorr und den DHB-Kader Anfang des Jahres, © kicker.de

SISTRIX-SEO-Auswertung: kicker zählt zu den 30 Top-Gewinner:innen des Vorjahres 2024

Weil das Redaktions- und das SEO Team des kicker oft genau die richtigen Headlines finden und weil die Marke so prominent auf Google ist und zudem viel Autorität genießt, verzeichnet der Publisher oft SEO-Erfolge. Eberlein sagt:

SEO-Erfolg ist immer ein Team-Erfolg, da wir auf redaktionelle wie technische Ressourcen angewiesen und abhängig davon sind, dass Maßnahmen sowie Empfehlungen beherzigt und umgesetzt werden. Damit solche Sichtbarkeitsentwicklungen eintreten, muss man nicht ,nur‘ ein halbes Jahr Gas gegeben haben, sondern kontinuierlich Optimierungen technischer wie inhaltlicher Natur vornehmen.

Gerade 2024 war ein erfolgreiches Jahr für die Teams. Die Etablierung und Aufstockung des SEO­-Redaktionsteams, der Ausbau des Audience Devolopment Teams und die frühe Planung von EM­-Content haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der kicker im SISTRIX SEO Ranking in die Top 30 der Gewinner:innen 2024 aufgenommen wurde.