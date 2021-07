Der Suchmaschinenkonzern hat diese Woche angefangen, das Link Spam Update zu launchen. Der Roll-out soll über die kommenden zwei Wochen stattfinden.

Google verkündete, dass das Link Spam Update in Kraft tritt und über die kommenden 14 Tage vollständig ausgerollt werden wird. Der Suchmaschinenkonzern erklärt in einem Blogpost zu dem Update:

In our continued efforts to improve the quality of the search results, we’re launching a new link spam fighting change today — which we call the „link spam update.“ This algorithm update, which will rollout across the next two weeks, is even more effective at identifying and nullifying link spam more broadly, across multiple languages. Sites taking part in link spam will see changes in Search as those links are re-assessed by our algorithms.

Das Link Spam Update hat vor allen Dingen Auswirkungen für Affiliate Links und Sponsored und Guest Posts. Zu den nun Affiliate Links erklärt Google:

As a part of our ongoing effort to improve ranking for product-related searches and better reward high-quality content, when we find sites failing to qualify affiliate links appropriately, we may issue manual actions to prevent these links from affecting Search, and our systems might also take algorithmic actions. Both manual and algorithmic actions may affect how we see a site in Search, so it’s good to avoid things that may cause actions, where possible

Weiter schreibt Google, dass Sponsored und Guest Posts auch deutlich als solche gekennzeichnet werden müssen:

[…] we still strongly recommend that site owners apply the appropriate rel values to these links. When we detect sites engaging in either publishing or acquiring links with excessive sponsored and guest posting without proper link tags, algorithmic and manual actions may be applied, similar to affiliate links.

Bei dem Link Spam Update handelt es sich um ein globales und multilinguales Update. Das heißt, auch aus Deutschland stammende Seiten müssen mit Effekten rechnen.

Das Link Spam Update: Auswirkung auf die Search Results unklar

Der Roll-out begann am 26. Juli 2021 und viele SEO-Verantwortliche befürchteten, dass sich hierdurch Ranking-Schwankungen zeigen. So auch der SEO-Experte Barry Schwarz, der direkt auf Twitter nachfragte:

yes but i won't — Gary 鯨理/경리 Illyes (@methode) July 26, 2021

Die Antwort von Gary Illyes, Webmaster Trends-Analyst bei Google, fiel eher schwammig aus. Ob das Link Spam Update also Auswirkungen auf die Search Results haben wird, ist noch unklar. Die Woche scheint aber bei vielen Webmastern trotz des Algorithmus-Updates ruhig verlaufen zu sein. Wir dürfen gespannt sein, ob sich die Auswirkungen des Link Spam Updates langfristig zeigen werden.