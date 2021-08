Danny Sullivan von der Google SearchLiaison schlägt bei Twitter ein Feature vor, das SEOs bei einigen Title Tags für die Suche ein Mitspracherecht gibt. Aktuell werden viele davon von Google überschrieben, um Suchanfragen gerecht zu werden.

In den vergangenen Wochen gab es in der SEO-Szene Aufregung bezüglich eines speziellen Themas: Title Tags. Beobachtungen von SEOs und SEO-Expert:innen offenbaren, dass Google vermehrt dazu übergeht, festgelegte Title Tags in den Suchergebnissen zu überschreiben. Dafür zieht die Suchmaschine Header Tags und andere Textelemente heran. Auf diese Weise möchte Google die Titel in den SERPs Snippets so gestalten, dass sie besser mit den Suchanfragen korrelieren. Während diese Entwicklung für die Webmaster also hinsichtlich Traffic und Ranking unproblematisch sein sollte, kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass sie mit Googles Version nicht einverstanden sind. Für derlei Fälle schlägt Googles Danny Sullivan nun eine Lösung vor.

Funktion in der Search Console für problematische Titel: Fünf bis zehn Änderungen pro Website?

Danny Sullivan leitet Googles SearchLiaison und äußert sich auf Twitter regelmäßig zu SEO-Themen. Nachdem viele Publikationen über Googles Title Tags Rewriting berichtet haben, gab Sullivan auf der Social-Plattform nun auch seine Meinung preis. Dabei sagt er, dass er es bei Google eigentlich einen „I really mean it“-Button geben sollte, der anzeigt, wenn Webmaster einen Titel oder eine Beschreibung tatsächlich behalten wollen und Google diese nicht umschreiben soll. Dabei gibt Sullivan aber ebenso an, dass seine Erfahrung ihn gelehrt hat, dass sehr viele Menschen diese Beschreibungen und Titel nicht zielführend erstellen.

Manchmal zeigen sich Webmaster sogar überrascht, wenn sie keine Seitenbeschreibung in den SERPs vorfinden. Dabei hat Google erklärt, was der Grund ist – die Website hat Google via Blockierung davon ausgeschlossen, eine Beschreibung zu generieren: