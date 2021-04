Bei Google gefunden zu werden, ist ein Grundpfeiler einer erfolgreichen Website. Für viele Advertiser ist es daher wichtig bei dem Thema SEO immer up to date zu bleiben. Wir zeigen dir in einer Infografik die wichtigsten Stats im Jahr 2021.

Wer Google als effektiven Marketing-Kanal nutzen möchte, muss zunächst einmal von den Nutzer:innen gefunden werden. Eine ausgefeilte SEO-Strategie ist daher auch 2021 für viele Advertiser die Basis, um das eigene Business zu promoten. Da sich aber auch die Suchmaschinenoptimierung wie alles andere im Digitalmarketing rasend schnell entwickelt, ist es sinnvoll, einen zwischenzeitlichen Check durchzuführen: Welche Search Trends dominieren momentan und was kann ich daraus für mein Unternehmen ableiten? Wie sieht die SEO-Landschaft 2021 aus und wie kann ich meine Brand noch weiter nach vorne in die SERPs bringen? Was ist in diesem Jahr noch wichtig, um eine effektive SEO-Strategie zu erstellen?

Antworten auf diese Fragen liefert dir die Infografik von Graphic Rhythm und Elite Content Marketer. In der Visualisierung bekommst du nicht nur einen umfassenden Einblick in die aktuellsten SEO Stats, sondern erfährst darüber hinaus auch, wie du 2021 deinen Content unter den ersten Suchergebnissen platzierst. Die Unternehmen fanden beispielsweise heraus, dass allein über die organische Google-Suche 1.000 Prozent mehr Traffic auf eine Website gezogen wird als über Social Media. Es kann für Marketer also durchaus lohnend sein, in dieser Hinsicht immer up to date zu bleiben, um so die Sichtbarkeit und Reichweite der eigenen Brand zu steigern.

Alles, was du zum Thema SEO im Jahr 2021 wissen musst, findest du in der folgenden Infografik.

SEA Stats 2021, © Graphic Rhythm/Elite Content Marketer

