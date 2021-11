Das Page Experience Update von Google sollte für eine Website kein Make-or-Break-Element sein. Vielmehr ist es ein subtiles Update, das Verbesserungen bei Websites wertschätzt. Das erklärte Googles Webmaster Trends Analyst John Mueller Ende November in einem ausführlichen Google Hangout. Dabei geht er auch darauf ein, dass ein Traffic-Verlust womöglich nicht an einer verlangsamten Website liegt. Denn es gebe oftmals größere Probleme als Speed. Mueller geht sogar so weit zu sagen, dass auch eine starke Optimierung der Ladegeschwindigkeit nicht unbedingt zu mehr Sichtbarkeit und Traffic führen würde.

Im Hangout der Google SEO Office Hours hatte eine SEO John Mueller gefragt, ob ein Drop von rund 50 Prozent Traffic im Sommer 2021 nicht eine Folge des Page Experience Updates sein könnte, weil die betreffende Seite vergleichsweise langsam war. Doch Mueller tat das ab, wie auch SEO-Experte Barry Schwartz bei Search Engine Roundtable berichtet. So erklärt der Googler, dass es mitunter nicht notwendig ist, viele Ressourcen in die Optimierung der Ladegeschwindigkeit zu investieren, wenn es schwerwiegendere Probleme mit der Website gibt. Er erklärt in der Folge auch:

If it’s even too slow to be tested [rendered in Googles Test-Tool] that seems like something to fix just from a user point of view but again I think from a search point of view for most of these things I would not assume that making a website from really slow to really fast would cause a significant rise in visibility. Like there will be some changes but it’s usually much subtler.