Wer etwa in Chrome oder der Google App unterwegs ist, kann per Fingertipp Inhalte auf dem Screen auswählen und direkt eine visuelle Suche starten. Möglich ist das durch die neue Option „Search Screen with Google Lens“, die über das Drei-Punkte-Menü in Chrome verfügbar ist. Bald soll sogar ein eigenes Lens Icon in die Adressleiste integriert werden – ähnlich wie auf dem Desktop.

Für Nutzer:innen der Google App reicht es, das Menü zu öffnen und „Search this Screen“ auszuwählen. Das Feature wird weltweit auf iOS ausgerollt und dürfte den Suchprozess auf mobilen Geräten erheblich beschleunigen.

AI Overviews: Mehr als nur eine einfache Bildersuche

Doch das Update geht noch weiter: Lens bekommt jetzt auch eine AI–gestützte Übersichtsfunktion. Bislang konnte Lens Objekte wie Pflanzen, Produkte oder Sehenswürdigkeiten identifizieren, indem es mit Bildern aus dem Web abgeglichen wurde. Jetzt erkennt die App noch spezifischere Details und liefert zusätzliche Kontexte – etwa zu besonderen Materialien oder einzigartigen Designs.

Ein Beispiel: Wer ein Auto mit einer ungewöhnlichen Lackierung sieht und mehr darüber wissen möchte, kann einfach ein Foto mit Lens aufnehmen. Statt nur ähnliche Bilder zu liefern, ergänzt Google nun eine AIOverview mit weiterführenden Informationen und Links. Das Update startet für englischsprachige Nutzer:innen in Ländern, in denen AIOverviews bereits verfügbar sind. In den kommenden Monaten soll die Funktion auch auf Chrome für Desktop und Mobile ausgerollt werden.

Google Lens wird mit diesem Update nicht nur komfortabler, sondern auch intelligenter. Die direkte Bildschirmsuche spart Zeit und macht Screenshots überflüssig, während die AI Overviews für tiefere Einblicke sorgen. Ob bei der Recherche oder beim spontanen Stöbern – mit diesen neuen Features könnte Lens für iPhone User zum unverzichtbaren Tool werden.