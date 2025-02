Mit Video-Podcasts können Podcast Host indessen auch bei der Konkurrenz von Spotify seit 2025 noch leichter Geld verdienen. Insgesamt kommt Spotify inzwischen auf 675 Millionen User und in Bezug auf das Advertising im Podcast-Bereich gab es zuletzt eine große Änderung auf Spotify, die als „Biggest Change Ever“ angekündigt worden war und mit der wachsenden Relevanz von Video-Content auf der Plattform zusammenhängt. Mit der Umbenennung des Creator-Portals Spotify for Podcasters zu Spotify for Creators wird diese wachsende Bedeutung unterstrichen. Die Nutzung von Video-Podcasts war im November 2024 mit Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate um achtundachtzig Prozent gestiegen. Über 250 Millionen User hatten zu der Zeit schon einen Video-Podcast angesehen, Tendenz steigend. Der Change aber bezieht sich auch auf ein neues Partner Program.

Der große Vorteil des neuen Partner Programs ist, dass die Creator direkt am Engagement der User mitverdienen können. Der Streaming-Dienst gab im November an:

[…] And they’ll get paid out by Spotify based on actual engagement, which is better for everyone. We’re really excited about this and think this will immediately translate to more audience growth and retention, as well as more revenue, for most video podcasters […].

So erhalten die Podcast Creator eine Umsatzbeteiligung basierend auf dem Engagement zahlender Creator und sie können ihre Videos im Spotify Free-Kontext mit Werbung monetarisieren. Das Unternehmen erklärt im Blog Post:

[…] This dual approach gives creators greater flexibility and control, helping them navigate industry shifts and maintain consistent revenue streams. Users, meanwhile, benefit from enhancements to the viewing experience and a bigger and better catalog of video podcasts, and Premium users are able to watch without interruptions from third-party ads. While a creator’s baked-in sponsorships will remain in episodes, traditional dynamic ads will not interrupt the video for Premium users, creating a seamless viewing experience on any device.

Der Wermutstropfen für viele Creator in Europa ist aber: Das im Januar 2025 gestartete Partner Program ist zunächst nur in den USA, in Großbritannien, Australien und Kanada verfügbar. Hinweise auf einen EU-Roll-out wurden noch nicht geliefert.