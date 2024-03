Auf X erläutert Ginny Marvin für die GoogleAds Liaison, dass die Key Events in den Berichts- und Explore-Modulen an die Stelle der sogenannten Legacy Conversions treten. Dabei bleiben die Messoptionen die gleichen. Im GA4 Reporting tauchen künftig also Key Events auf, die Kamal Janardhan, Senior Director für Product Management und Measurement bei Google, auf dem Blog der Google Marketing Platform wie folgt beschreibt:

Key events help site and app owners continue to consistently measure the most important behavior on their websites and apps so they can supercharge their user experience. With this update, a conversion will be the same whether you’re looking at it in your Google Ads reporting or in a Google Analytics report. In this improved, more unified experience, we are addressing the differences in conversions reporting that marketers have experienced across Google Ads and Analytics, a long-standing request that we are happy to have resolved for our customers.