Ein Update der Richtlinie zum Missbrauch des Werbenetzwerks von Google sorgt bald dafür, dass Double Serving Ads auf der gleichen Seite erlaubt sind. Das irritiert, könnte User nerven, dürfte aber Advertisern etwas bringen und vor allem Google helfen.

Du scrollst durch die Google-Suchergebnisse, siehst eine Ad von einem Werbetreibenden, scrollst noch ein wenig und plötzlich taucht die gleiche Ad noch einmal auf. Das mag wie ein Bug von Google wirken, war Ende 2024 aber schon Teil eines Experiments mit sogenannten Double Serving Ads. Der SEO-Experte Barry Schwartz berichtete und zitierte Ginny Marvin von der Google AdsLiaison:

We’re conducting a small experiment testing different ad configurations […].

Allerdings verstößt es im Grunde gegen Googles eigene Richtlinien zum Missbrauch des Werbenetzwerks, wenn die gleiche Ad vom gleichen Advertiser auf der gleichen Seite auftaucht. Deshalb hat Google eine kleine Veränderung dieser Policy angesetzt, die bald in Kraft tritt und Double Serving Ads legitimiert – ganz zur Freude von Google und dem Streben nach mehr Umsatz.

Ab 14. April gilt bei Google: Nur zwei gleiche Ads in gleicher Ad Location sind verboten

Noch heißt es in der entsprechenden Richtlinie (auf Englisch), dass das Double Ad Serving zu vermeiden sei:

Affiliates that advertise on Google Ads against the applicable affiliate program rules; promoting the same or similar content from multiple accounts on the same or similar queries, trying to show more than one ad at a time for your business, app, or site[.]

Im Change Log zu dieser ist aber schon die neue Version vermerkt, die ab dem 14. April gilt. Darin heißt es:

Affiliates that advertise on Google Ads against the applicable affiliate program rules; trying to show more than one ad for your business, app, or site in a single ad location[.]

Dementsprechend darf dann der gleiche Inhalt auf der gleichen Seite auftauchen, nur nicht in der gleichen Ad Location. Also könnte die Ad in der Top-Position in den Suchergebnissen erscheinen, zum Beispiel in Deutschland über den neuen AI Overviews, und noch einmal in einer Bottom-Position in den SERPs. Die Digital-Marketing-Expertin und -Strategin Navah Hopkins machte auf LinkedIn darauf aufmerksam.