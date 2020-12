Die Online-Marketing-Branche sucht weiterhin nach innovativen Lösungen, um ein sinnvolles Tracking auch ohne Third Party Cookies gewährleisten zu können. Einen neuen Ansatz haben nun Prebid, eine Open-Source-Organisation für Header Bidding, und die People-based-Marketing-Experten von Epsilon vorgestellt: Shared ID. Der Identifier verknüpft die auf First-Party-Daten basierende PubCommon-ID von Epsilon mit der auf Third-Party-Daten aufgebauten ID von sharedid.org und soll eine umfassendere Identifier-Lösung für programmatische Werbung bereitstellen. Unternehmen wie beispielsweise Business Insider, Publishers Clearing House, MediaMath, Adform und Zeta Global setzen bereits darauf.

SharedID ist ein Open Source Identifier und laut offizieller Pressemitteilung ebenso Community-owned. Mit dem Identifier sollen etwa User angesprochen werden können, die sich nicht eingeloggt haben, während auch Publisher, die Login-Daten nicht an Ad Buyer weitergeben möchten, bedacht werden. SharedID lässt sich von Publishern einsetzen, um mehr Kontrolle über die Tracking-Daten zu behalten. Die Lösung erstellt First-Party-Informationen über den Prebid Wrapper, die dann an Buyer weitergegeben werden können. Alternativ lassen sich Zielgruppensegmente auf der Publisher Domain erstellen – und diese Segmente können dann mit hunderten von Publishern transparent geteilt werden.

Zudem sollen User sich über einen Opt-out an einem konkreten Punkt von der Datenspeicherung lösen können. Damit haben sie mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre und Werbepräferenzen. Sowohl Publisher als auch Exchanges und Buyer können die SharedID nutzen, sodass es mehr Konstanz und Transparenz bei der Nutzung einer Lösung geben könnte. Chad Peplinski, Chief Media Officer bei Epsilon, erklärt:

The fact that Prebid.org is standardizing on PubCommon ID to bring the industry’s first community-driven approach to identity is validation of the hard work we put into building the industry-leading technology. When we launched it, we wanted to remove ownership disputes and business risk from the identity debate. We succeeded in that goal, and thousands of publishers have adopted PubCommon ID since its launch. Now, as we transfer ownership of the technology, we are confident that Prebid’s SharedID will scale and be adopted by even more publishers.